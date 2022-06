Restauração de pavimento do Eixo Anhanguera começa em Goiânia

Com mais de 45 anos, o asfalto das faixas exclusivas do Eixo Anhanguera, em Goiânia, começa a ser trocado por novo após acordo entre a Prefeitura e a Metrobus Transporte Coletivo. As obras iniciam nesta terça-feira (7), mas não devem alterar os pontos de embarque e desembarque de passageiros.

O primeiro trecho a receber os serviços de fresagem, recapeamento e manutenção da via será entre o terminal da Praça da Bíblia, sentido Praça A, no cruzamento da Avenida Anhanguera com a Rua 208. As intervenções devem ser finalizadas até sexta-feira (10).

Durante esse período, os ônibus vão circular na faixa da direita, junto aos demais veículos e haverá agentes de trânsito no local para controle viário, segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra). Também informam que os pontos de embarque e desembarque permanecem nos mesmos lugares.

O secretário de Infraestrutura de Goiânia, Everton Schmaltz, fala da necessidade de manutenção da via. “É uma via muito importante, extensa, com 28 quilômetros considerando os dois sentidos, com um dos maiores sistemas de transporte de passageiros de Goiânia e Região Metropolitana”, afirma.

O Eixo Anhanguera foi implantado em 1976 com objetivo de melhorar o transporte coletivo e, atualmente, transporta cerca de 200 mil passageiros em dias úteis, da região central de Goiânia a municípios vizinhos, como Aparecida de Goiânia, Goianira, Trindade e Senador Canedo, segundo a Metrobus.

O Termo de acordo para restauração de pavimento foi assinado em maio entre a Prefeitura de Goiânia, por meio da Seinfra, e a Metrobus Transporte Coletivo. A previsão é que a reconstrução do pavimento em toda a extensão do Eixo seja concluída até julho de 2024.