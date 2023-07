Retomada de fornecimento de água deve ser adiada após vazamento em obra, diz Saneago

A retomada do fornecimento de água em Goiânia e Aparecida de Goiânia deve ser adiada após um vazamento na obra da adutora, de acordo com a Saneago. Mais de 120 bairros podem ser afetados com o trabalho. A previsão era que o bombeamento de água nas regiões abastecidas pelo Sistema João Leite fosse retomado às 9h deste domingo (9).

A empresa acrescentou que irá atualizar a respeito de uma nova data para o fim das obras, "conforme os reparos forem evoluindo".

As obras foram iniciadas na sexta-feira (7) a partir do desligamento do bombeamento da água tratada, que aconteceu às 19h. A Saneago explicou que a interligação foi concluída na madrugada de domingo (9), mas que foi identificado um vazamento em uma das chamadas "flanges" da adutora, que é uma espécie de anel.

"A retomada do bombeamento precisará ser adiada para que as equipes executem todos os reparos necessários", explicou a empresa, em nota.

A Saneago ainda informou que os ajustes estão sendo feitos por duas frentes de trabalho para que o bombeamento seja retomado o mais rápido possível.

Linhão Goiânia-Aparecida

De acordo com a Seneago, essas obras fazem parte do primeiro trecho do Linhão Gyn-Apa, e está com cerca de 87% do trabalho concluído e tem previsão de conclusão para outubro deste ano. O investimento para a obra é de R$ 48 milhões e deve duplicar a capacidade de bombeamento de água para bairros de Goiânia e Aparecida de Goiânia, atendidos pelo Sistema João Leite.

Confira abaixo os bairros que podem ser afetados:

Goiânia

Bairro Água Branca; Chácara do Governador; Chácaras Alto da Glória; Condomínio Jardins Athenas; Condomínio Jardins Milão; Condomínio Jardins Munique; Condomínio Jardins Paris; Condomínio Jardins Valência; Condomínio Jardins Verona; Condomínio Vila Isabel; Conjunto Anhanguera; Conjunto Aruanã I; Conjunto Aruanã II; Conjunto Aruanã III; Conjunto Fabiana; Conjunto Riviera; Housing Flamboyant; Jardim América; Jardim Atlântico; Jardim Bonanza; Jardim Brasil; Jardim da Luz; Jardim Goiás; Jardim Mariliza; Jardim Novo Mundo; Jardim Vitória; Loteamento Areião I; Loteamento Areião II; Park Aruanã, Parque Acalanto; Parque Amazônia; Parque Atheneu; Parque das Laranjeiras; Parque Lozandes; Parque Santa Cruz; Residencial Alphaville Flamboyant; Residencial Araguaia Alphaville Flamboyant; Residencial Aruanã, Residencial Clea Borges; Residencial Novo Mundo Extensão; Residencial Olinda; Residencial Portal do Sol I; Residencial Portal do Sol II; Residencial Privê dos Girassóis; Residencial Recanto dos Buritis; Residencial Sonho Verde; Setor Alto da Glória, Setor Bela Vista; Setor Bueno; Setor Leste Universitário; Setor Marista; Setor Moraes; Setor Nova Suíça; Setor Oeste; Setor Pedro Ludovico; Setor Serrinha; Setor Sul; Vila Alto da Glória; Vila Brasil; Vila Jardim Vitória; Vila Legionárias; Vila Maria José; Vila Maria Luiza; Vila Parque Santa Maria; Vila Redenção; Vila Santa Efigênia e Vila São João.

Aparecida

American Park; Bairro Independência; Bairro Nossa Senhora de Lourdes; Chácaras Bela Vista; Chácaras São Pedro; Conjunto Liberdade; Conjunto Residencial Brasília Sul; Jardim Bela Vista; Jardim das Esmeraldas; Jardim dos Buritis; Jardim dos Pomares; Jardim Imperial; Jardim Luz; Jardim Maria Inês; Jardim Nova Era; Jardim Olímpico; Jardim Palácio; Jardim Paraíso; Jardim Progresso; Jardim Santo Antônio; Jardim Transbrasiliano; Mansões Paraíso; Papillon Park; Parque Floresta; Parque Hayala; Parque Primavera; Parque Real; Parque São Jorge; Parque Trindade I, Parque Trindade II; Parque Trindade III; Parque Veiga Jardim; Recanto dos Emboabas; Residencial Alvaluz; Residencial Cândido de Queiroz; Residencial Recanto do Cerrado; Residencial Parque Flamboyant; Residencial Santa Luzia; Setor Conde dos Arcos; Setor dos Afonsos; Setor Industrial Santo Antônio; Setor Pontal Sul, Setor Tocantins; Sítios Santa Luzia; Terra Prometida; Vila Alzira; Vila Brasília; Vila Maria; Vila Mariana; Vila Oliveira; Vila Real; Vila Santa; Vila Santos Dumont; Vila São Joaquim; Vila São Tomás e Vila Sul.