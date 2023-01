Revitalização da Praça do Trabalhador em Goiânia fica sem data

Os feirantes, demais comerciantes, clientes e moradores da região da Praça do Trabalhador vão ver o local em obras por mais tempo.

Depois de não cumprir a promessa de entregar a revitalização do local, que foi iniciada em junho de 2019 com previsão de 5 meses para ser finalizada, em dezembro passado e ter um aditivo de mais 30 dias para a execução, o serviço ainda não foi finalizado. O Daqui apurou que há detalhes da obra física a serem realizados, como a finalização do piso da praça, de um dos banheiros e, especialmente, de toda a parte elétrica.

Segundo as informações apuradas, é necessário construir uma subestação de energia para a Praça do Trabalhador e que apenas este serviço, ainda não iniciado, deve durar cerca de 15 dias.

A obra está sob a gestão da Secretaria Municipal de Planejamento e Habitação (Seplanh) desde o começo de 2021 e passou a ser executada pela Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) em junho de 2022, depois que o contrato com a empresa Construtora Ventuno foi rompido, em fevereiro do ano passado. A Comurg foi contratada para finalizar a revitalização, que estava com 74% de conclusão na época.

As informações extraoficiais dão conta de que existia até mesmo o interesse de inaugurar a revitalização ao fim das obras físicas, ou seja, sem o término das instalações elétricas, mas que isso também não foi possível para esse final de janeiro.

Além disso, há resistência dentro da Prefeitura de que isso ocorra, pois a situação seria pior do que o adiamento da entrega das obras por mais uma vez. Oficialmente, a Comurg não respondeu à demanda feita pela reportagem sobre a situação da Praça do Trabalhador, o que falta ser feito e quanto tempo ainda será necessário para terminar o trabalho.

Em dezembro, depois de não ter cumprido o prazo de 90 dias para finalizar a revitalização, o que já era um aditivo no contrato, um novo acordo com a Seplanh considerava a entrega neste dia 27. Agora, o método a ser utilizado será um novo aditivo em que será igualado o tempo de execução da obra com a finalização do contrato, ficando ambos para meados de abril.

Com isso, não será preciso novos aditivos. Desde 2021, já na gestão Rogério Cruz (Republicanos), esta será a sétima data prometida, sendo a quarta já com a responsabilidade da Comurg.

Presidente da Associação dos Feirantes da Feira Hippie, Waldivino da Silva, afirma que os trabalhos continuam no local, mas que também não foi passado a ele uma nova data para a entrega. “Está faltando pouco, mas recebemos uma boa notícia. Eles terminaram os banheiros que ficam de frente para a Rua 44 e a gente já vai poder usar neste final de semana, já fizeram a ligação de água e esgoto. Mas nesse mês eu acredito que não tem como eles entregarem”, afirma. Desde o começo do ano, a praça tem ficado livre para o término da obra.

A Secretaria de Desenvolvimento e Economia Criativa (Sedec), responsável pela liberação e fiscalização das feiras, já informou que a Feira Hippie e a Feira da Madrugada só vão voltar a ocorrer na Praça do Trabalhador com o término das obras.

Feirantes aguardam para saber como será a ocupação posterior. Segundo a Sedec, a Feira Hippie contará com bancas padronizadas, de 2 metros por 1,75 metro, fixadas em conjunto de 30 bancas, sendo 15 de cada lado, sendo cobertas com lona bege, fundo branco e beirais. Um grupo de trabalho vai definir como usar a estrutura da praça “para servir de centro de convivência nos dias que antecedem as feiras Hippie e da Madrugada”. Em 2019, a previsão era que o espaço fosse utilizado como estacionamento pago.