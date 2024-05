Rock’n Blues: festival de música desembarca na Chapada dos Veadeiros

Em meio às paisagens exuberantes da Chapada dos Veadeiros, os acordes do blues são um convite irresistível para uma jornada musical. Neste final de semana, de 17 a 19 de maio, a região recebe um dos eventos mais esperados do ano: o Rock'n Blues 2024.

Com uma fusão de estilos que têm suas raízes profundamente enraizadas na história da música, o festival promete três dias de pura vibração e energia em um cenário paradisíaco no coração do país: o cerrado.

Originado no sul dos Estados Unidos no início do século XX, o Blues é um estilo que transcende fronteiras e influencia diversos gêneros musicais ao redor do mundo. No Brasil, sua história se entrelaça com a do Rock, emergindo nos anos 1960 com versões em português de sucessos internacionais.

Organizado em vários pontos de Alto Paraíso e Vila de São Jorge, o festival não apenas celebra a música, mas também os encantos naturais da Chapada dos Veadeiros. Com uma programação diversificada, o público terá a oportunidade de desfrutar de mais de 30 atrações, incluindo bandas e artistas locais e nacionais.

Entre os nomes confirmados no line-up, destaque para nomes como Kiko Peres, Meolly, O Bando, Banda Vital, Thiago Coimbra, Derez e Cachorro do Mangue, Bruno Berê, Andrei Baltz, Luana Branco, Thaise Mandalla, entre outros.

Confira a programação completa:

Sexta-feira (17):

13h às 22h - (com intervalos) Rafael Mendes (Canela de Ema)

14h - Rafael Villas Boas (Rústico Premium Grill)

16h – Marcius Cabral e Banda (Mirante)

16h30 – Banda Vital (Pura)

18h – DJ Gabishak (Rústico Premium Grill)

18h - Andrei Baltz (Panepalan)

20h – Thiago Coimbra (Maracangalha)

20h – Vive e Anco (Farofa)

20h – Banda Vital e Kiko Peres (Rústico Premium Grill)

20h – Derez e Cachorro do Mangue (Santo Cerrado)

22h – DJ Luana Branco (Clandestino)

Sábado (18):

13h às 22h (com intervalos) - Rafael Mendes (Canela de Ema)

13h – Vive e Anco (Coffee Shop São Bento)

14h – DJ Thiago Roots (Na Mata)

14h – Thaise Mandalla (Rústico Premium Grill)

16h30- Bruno Berê, Andrei Baltz e Rafael Mosquito (Pura)

16h30 - O Bando participação Meolly (Mirante do Pôr do Sol)

18h30 – Thaise Mandalla (Panepalan)

20h – Kiko Peres e Celebration Band em um tributo a Led Zeppellin (Rústico Premium Grill)

20h – Vive e Anco (Maracangalha)

20h – Thiago Coimbra (Santo Cerrado)

20h - Erick Von Behr (Luar da Vila)

20h - Marcius Cabral e Banda (Na Villa)

20h30 - Bruno Berê, Andrei Baltz e Rafael Mosquito (Na Villa)

22h – Gabishak (Clandestino)

22h30 - Show na praça Jam Session com O Bando com convidados: Kiko Peres, Meolly e artistas do blues.

Domingo (19):

09h - Thaise Mandalla (Casa de Delícias)

15h – Bruno Berê, Andrei Baltz e convidados (Rústico Premium Grill)

Os shows acontecem em diversos pontos emblemáticos da região, incluindo o Rústico Premium Grill, Risoteria Santo Cerrado, Bar do Mirante, Luar da Vila, Canela de Ema, Farofa, Na Mata, Casa de Delícias, Na Villa, Clandestino, Casa Amarela, Pura Chapada, Maracangalha, Coffee Shop São Bento e Panepalan. O couvert artístico/entrada terá um valor acessível a partir de R$20 nos estabelecimentos participantes. O valor está sujeito a alterações sem aviso prévio.



SERVIÇO: Festival Rock’n Blues 2024

Local: Alto Paraíso e Vila de São Jorge, Chapada dos Veadeiros, Goiás

Data: 17 a 19 de maio

Couvert artístico/Entrada: a partir de R$20 nos estabelecimentos participantes (Valor sujeito a alteração sem aviso prévio)

Classificação livre