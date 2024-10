Roda de conversa sobre saúde da mulher acontece nesta terça-feira (29)

Nesta terça-feira (29), às 19h, o Plaza D'Oro Shopping será palco da terceira edição do Posê Conecta. O evento, que é gratuito, reunirá especialistas e formadores de opinião para discutir temas como saúde da mulher, cuidados e prevenção ao câncer de mama, em alusão ao Outubro Rosa.



A roda de conversa contará com a participação do médico ginecologista Rodrigo Zaiden, da CEO da Posê Beleza Karla Posê, da psicóloga e paciente oncológica Larissa Azzi, da empresária e digital influencer Mirella Mascarenhas, da especialista em nutrição oncológica Pabline do Valle, da médica radiologista Hellen Luiza e da empresária e paciente oncológica Tábata Mussi.



As vagas para o evento são limitadas e as inscrições podem ser feitas, gratuitamente, através do link disponível na bio do Instagram @posebeleza. O Plaza D’Oro Shopping está localizado na Av. Nápoli, n° 500, Residencial Eldorado, em Goiânia.



Outras edições

Além do evento de outubro, o Posê Conecta terá mais duas edições no Plaza D'Oro Shopping este ano. No dia 19 de novembro, o tema será Novembro Azul, com foco na saúde masculina, cuidado e prevenção do câncer de próstata. Já no dia 10 de dezembro, o evento abordará o Dezembro Vermelho e Laranja, com discussões sobre cuidado e prevenção ao câncer de pele, ao HIV/AIDS e às ISTs.



O Posê Conecta é um evento que reúne franqueados, parceiros e clientes da Posê Beleza, franquia de depilação, bem-estar e estética que está presente em todas as regiões do Brasil, além de profissionais da saúde e empresários para promover uma experiência enriquecedora e celebrar a importância das conexões e a troca de conhecimentos.



SERVIÇO: Posê Conecta - Outubro Rosa: Saúde feminina, cuidado e prevenção ao câncer de mama

Data: 29/10 (terça-feira)

Horário: 19h

Local: Plaza D’Oro Shopping - Praça de Alimentação (Av. Nápoli, n° 500, Residencial Eldorado, Goiânia - GO)

Inscrições: forms.gle/qK6kvQ1RDpy7kT7fA

Mais informações: instagram @posebeleza @plazadoro

Entrada gratuita