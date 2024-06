Rodovia dos Romeiros recebe painéis com a história da devoção ao Divino Pai Eterno

A tradicional Romaria do Divino Pai Eterno, que começa na sexta-feira (28) em Trindade, conta com uma novidade este ano. Os trechos das rodovias GO-060 e GO-469, com destino à capital da fé, ganham 35 painéis informativos sobre a história da festa, curiosidades em memória dos missionários e sobre os monumentos religiosos locais.



Os painéis foram instalados pelo Governo de Goiás, por meio da Goiás Turismo, com investimentos de quase R$ 300 mil. O conteúdo das placas foi elaborado em parceria com o Santuário do Divino Pai Eterno e a Associação Filhos do Pai Eterno.



Este ano, o romeiro que fizer a peregrinação poderá obter mais informações e apreciar as fotos sobre a religiosidade e o turismo na cidade, em diferentes pontos das rodovias. Entre eles, na via-sacra ao longo da Rodovia dos Romeiros, entre Goiânia e Trindade; nas ciclovias; e na GO-469, no trecho Goianira – Trindade – Abadia.