Rogério Cruz troca secretário de Esportes de Goiânia

Em decreto publicado no Diário Oficial do Município nesta terça-feira (16), o prefeito Rogério Cruz (Republicanos) exonerou o secretário de Esportes de Goiânia, Álvaro Alexandre Camargo da Silva. Álvaro da Universo, como é conhecido, é ex-vereador e estava à frente da pasta desde janeiro de 2021. Em seu lugar, foi nomeado o advogado Danilo Viana Rabelo.

Conforme o decreto de nº 2.192 com data de 15 de maio de 2023, Álvaro fica exonerado do cargo, em comissão, de Secretário Municipal dos Esportes, a partir da data da publicação. A nomeação de Danilo Rabelo conta no decreto nº 2.193 e também foi publicada nesta terça-feira.

No site da pasta, consta que Álvaro é graduado e pós-graduado em Administração de Empresas, foi bancário e diretor Financeiro do Centro Universitário Universo. "É um dos âncoras do Jornal da Manhã, da Rádio Bons Ventos, e comentarista de esportes na TV Goiânia Band", informa.

O agora ex-secretário chegou a concorrer a uma vaga na Câmara Municipal de Goiânia na eleição de 2020, mas não foi eleito. No entanto, com a recriação da Secretaria Municipal de Esporte, foi nomeado por Rogério Cruz para comandar a pasta.