Romaria de Trindade movimenta economia da região metropolitana

As romarias religiosas têm um impacto significativo na economia de diversos países, movimentando bilhões de dólares anualmente. No cenário global, eventos como o Hajj, a peregrinação a Meca, geram receitas que ultrapassam US$15 bilhões, contribuindo não apenas para o setor de turismo religioso, mas também para a infraestrutura, hospitalidade e serviços locais.

Na Europa, a famosa peregrinação a Santiago de Compostela atrai centenas de milhares de pessoas todos os anos, gerando uma receita substancial para a economia local. No Brasil, as romarias também desempenham um papel crucial na economia de várias regiões. Em Juazeiro do Norte, no Ceará, por exemplo, a romaria de Padre Cícero atrai mais de dois milhões de romeiros anualmente, gerando um impacto econômico de cerca de R$200 milhões.

Em Goiás, a tradicional Romaria de Trindade, na região metropolitana de Goiânia, que acontece este ano de 28 de junho a 7 de julho, é um evento de grande importância religiosa e econômica para o estado. Reconhecida como a maior festa religiosa do Centro-Oeste e a segunda maior do Brasil, a romaria atrai milhões de fiéis e turistas, impulsionando a economia local de maneira significativa.

Em 2023, a festa religiosa atraiu mais de 3 milhões de romeiros ao longo de seus 10 dias. O fluxo maciço de visitantes não apenas reforça a fé e a tradição, mas também movimenta setores econômicos vitais, como o comércio e os serviços. A cidade de Trindade, situada na região metropolitana de Goiânia, se transforma em um polo de atividades, com impacto direto na geração de emprego e renda para seus habitantes.

Impacto Econômico na Região da 44

Paralelamente, a Região da 44, em Goiânia, considerada o segundo maior polo de moda do Brasil, também se beneficia da romaria de Trindade. Durante este período, os lojistas observam um aumento significativo nas vendas. O fluxo constante de fiéis e turistas que se deslocam para Trindade aproveita a passagem pela região metropolitana de Goiânia para para compras na região da 44, movimentando a economia local.

Em 2023, o Mega Moda, formado pelo Mega Moda Shopping, Mega Moda Park e Mini Moda, o número de caravanas recebidas durante a romaria se compara ao de visitantes que chegam à região no período natalino. Para este ano, entre os dias 23 de junho e 12 de julho, o número de excursões agendadas registra aumento de 80% no volume das visitas dos meses anteriores.

As excursões, esperadas para o período da Romaria de Trindade, com uma média de 50 passageiros por ônibus, totalizam aproximadamente 800 pessoas. Além disso, visitantes particulares devem adicionar cerca de 500 pessoas, resultando em aproximadamente 1.300 pessoas com destino a Trindade para a festa religiosa. A maioria dos visitantes é de Minas Gerais (30%), seguida pela Bahia (25%), Goiás (20%), São Paulo (15%) e Espírito Santo (10%).

Paula Sepulveda, gerente de marketing do grupo Mega Moda, destaca a importância desse período para o comércio local: "A romaria de Trindade é um dos momentos mais esperados do ano para os lojistas da região da 44. Recebemos caravanas de várias partes do Brasil, o que aquece significativamente as vendas. Em 2023, tivemos um aumento de 30% no volume de negócios durante os dias do evento, evidenciando o poder de consumo gerado por essa tradição religiosa".

Ela detalha ainda que os lojistas do Mega Moda se preparam com antecedência para atender à alta demanda, contratando temporários e ampliando estoques. Segundo ela, as vendas durante o período da romaria podem representar até 20% do faturamento anual de algumas lojas, evidenciando o impacto positivo do evento religioso na economia goiana.

De acordo com dados da Secretaria de Turismo de Goiás, a romaria de Trindade gera uma receita significativa para o estado. Ano passado, estima-se que o evento tenha movimentado cerca de R$250 milhões em diversos setores, incluindo hospedagem, alimentação, transporte e comércio. Além disso, a taxa de ocupação hoteleira na região metropolitana de Goiânia alcançou 95% durante os dias da romaria, destacando a importância do evento para o turismo local.

Romaria também aquece vendas de eletrodomésticos

A venda de eletrodomésticos também é impactada pela Romaria de Trindade. A rede Novo Mundo.Com é um exemplo de empresa que se beneficia consideravelmente desse movimento, atraindo consumidores que aproveitam a ocasião para realizar compras.

Bruno Lobo, gerente de marketing da Novo Mundo.Com, destaca a importância desse período para as vendas da rede. Segundo ele, a Romaria de Trindade é um período de grande movimentação para as lojas da região metropolitana de Goiânia, com aumento na procura de eletroportáteis e utilidades domésticas.

"Durante a Romaria, registramos um crescimento expressivo nas vendas de itens como liquidificadores, ventiladores, air fryes e utilidades domésticas em geral que são muito procurados pelos romeiros. Essa demanda adicional nos motiva a preparar nossas lojas com promoções especiais, garantindo que possamos atender a todos os clientes de maneira satisfatória e eficiente", afirma.