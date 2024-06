Romaria de Trindade terá linha de ônibus funcionando 24h para atender os fiéis

Os fiéis que planejam ir para a Romaria de Trindade de ônibus contam com a linha 112 do Eixo Anhanguera disponível 24h por dia desde esta sexta-feira (28). A informação foi confirmada pela Metrobus, por meio do governo do estado.

De acordo com a consórcio de transporte coletivo metropolitano, ao longo dos 10 dias de festa serão realizadas 1.520 viagens entre Goiânia e Trindade. A medida, segundo a Metrobus, visa “proporcionar mais qualidade aos usuários do serviço que vão participar da Festa em Louvor ao Divino Pai Eterno”, afirmou a companhia.

Os fiéis também vão contar com uma linha especial ligando a cidade de Goianira à Trindade. A linha 363 terá operação nos dias 29 e 30 de junho e nos dias 06 e 07 de julho, com itinerário passando pelas rodovias GO 070 e 469.

Onde embarcar na linha?

De acordo com a RedeMob, para quem vai sair do Terminal Padre Pelágio, em Goiânia, a plataforma F será o local de embarque para Trindade. Já no Terminal Trindade, o embarque se dará na plataforma A.

A concessionária também garante que todos os terminais e plataformas por onde passam as linhas que levam a festa estarão devidamente sinalizados.

Ponto de acolhimento

Além da linha de ônibus, os fiéis também poderão contar com Centro de Apoio ao Romeiro (CAR), que também funcionará 24 horas por dia até o final da Romaria. De acordo com a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), a estrutura está instalada no KM 10 da GO-060, a Rodovia da Fé.

Lá os romeiros contam com lanches, espaços de descanso, conexão wi-fi gratuita, capela para orações, banheiros, telão com transmissão das celebrações da Basílica, atendimentos de primeiros-socorros, massagens, ambulância de plantão e cuidados de saúde, como aferição de pressão arterial.

Além disso, 800 militares do Corpo de Bombeiros devem atuar na cidade para prevenir aglomerações, além de prontidão para resgates, salvamentos e combate a incêndios.

Segurança

As forças policiais do estado vão reforçar o policiamento nos dias de festa. A Polícia Militar (PM) disponibilizou mais de 200 equipes de unidades especializadas, como Rotam, Bope, Graer, Giro, Choque, Bepe, Cavalaria, COD e Batalhões de Trânsito, Rural e Ambiental, para garantir a segurança dos romeiros. Já as equipes da Polícia Rodoviária Estadual, terão dois postos na GO-060.

Romaria de Trindade

A festa do Divino Pai Eterno começa nesta sexta-feira (28) e segue até o dia 7 de julho. A expectativa é que a cidade receba mais de 3 milhões de fiéis.