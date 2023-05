Romaria do Divino Pai Eterno: Prefeitura de Trindade divulga programação de shows e atrações

A tradicional romaria do Divino Pai Eterno está chegando e a Prefeitura de Trindade já divulgou a programação dos shows e atrações para a festa. A celebração religiosa acontece entre os dias 23 de junho e 2 de julho. Confira abaixo as datas:

No dia 29 de junho, é realizado o desfile de carros de boi e, logo após, acontece o show de Gian & Giovani. No dia 30, é a vez de Di Paullo & Paulino e Jiraya Uai. No dia 1º de julho, para encerrar com chave de ouro, as atrações da noite são Lauana Prado e Vinícius Cavalcante. Todos os dias terão shows de Rodrigo Bravo e Juliano Reys.

O evento artístico acontece no Carreiródromo de Trindade, na Rua Antônio de Souza Aguiar, no Setor Cristina. A entrada custa dois quilos de alimentos não perecíveis.

Capital da Fé

Recentemente, Trindade recebeu, oficialmente, o título de Capital da Fé, em projeto aprovado em segunda votação na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). De acordo com a Prefeitura de Trindade, cerca de 3,2 milhões de romeiros passaram por Trindade nos 10 dias da tradicional festa em louvor ao Divino Pai Eterno 2019. Em 2017, esse número foi de 2,9 milhões.