Rondelli Cremosi é o novo prato do Festival Italiano de Nova Veneza

Massa fresca recheada com frango cremoso, regado a um molho branco e queijo catupiry, gratinado ao forno e salpicado de manjericão. Hummm… Salivou aí? Então agende-se para degustar desta iguaria no 18º Festival Italiano de Nova Veneza, que acontece de 6 a 9 de junho, na pequena cidade de Nova Veneza, situada a menos de 30 quilômetros de Goiânia.

O prato, batizado como Rondelli Cremosi, é de autoria de Heloise Gomes Duarte, vencedora do concurso de massas realizado para incrementar o menu da Cantina da Nonna, a cozinha oficial do Festival Italiano de Nova Veneza. No total 14 cozinheiras da cidade participaram e submeteram suas criações a 18 jurados, em duas etapas.

"Eu não imaginava que iria ganhar e fui uma das últimas a inscrever no concurso. Meus amigos me incentivaram porque quando a gente se reúne, sou em que assume a cozinha", conta e diz que escolheu a receita porque o prato de inspiração italiana ainda não integra o cardápio do festival.

O concurso foi idealizado pela organização do 18º Festival Italiano de Nova Veneza, e realizado em parceria com a Marajoara Laticínios, patrocinadora oficial do evento. O objetivo foi trazer inovação para o cardápio, dando oportunidade para a população da cidade.

"Fomos bastante procurados por chefs e cozinheiros de fora, mas somente cozinheiros da cidade puderam participar porque queremos incentivar o envolvimento cada vez maior dos moradores com o festival", disse Maria do Carmo Basílio, ao lembrar que cerca de 60% da população da cidade é composta por descendentes italianos, e a cidade é considerada a maior representação da imigração italiana no centro-oeste brasileiro.

Entre os jurados, estiveram chefs, influenciadores de gastronomia, jornalistas e representantes da cultura italiana. A diretora cultural da Associação Italiana de Goiás, Graça Antinarelli, é descendente italiana e aprendeu com a mãe a autêntica culinária dos seus ascendentes. “Ao degustar os pratos apresentados pelas participantes, fiquei impressionada com o capricho, sabor e fidelidade à tradição gastronômica italiana de cada receita”, pontuou.

O jornalista Adriano Regis, que assinou o quadro Prato do Dia na TV Anhanguera por sete anos e trouxe mais de 400 receitas de cozinhas das mais diversas especialidades para o público, contou que foi difícil fazer uma escolha entre tão bons competidores. “Comendo até ficar triste, que a disputa foi bem acirrada, em décimos, eu diria, bem apertada, essa votação. Os cinco pratos se destacaram pela criatividade, pela escolha dos ingredientes, a combinação de sabores e a apresentação impecável”, comentou.

A vencedora do concurso terá sua receita no cardápio e receberá uma placa de homenagem durante o próximo festival. Ela também recebeu da Marajoara Laticínios um prêmio de R$ 1000. A indústria também decidiu premiar os segundo e terceiro lugares com R$ 500 e R$ 250 respectivamente.

Com cerca de 10 mil habitantes, a população de Nova Veneza é multiplicada pelo menos por 10 todos os anos na época da festa. São os turistas que visitam a cidade para desfrutar da gastronomia e cultura da cidade. Para Heloísa, a vencedora do concurso, o festival é importante porque traz oportunidade de trabalho e renda para os moradores, e o concurso teve o papel de despertar também o empreendedorismo em todas as participantes.

Neste sentido, a jurada da primeira etapa do concurso, a chef de cozinha Juliana Castelo Branco, incentivou as participantes a continuarem investindo na área gastronômica. "Espero que vocês vejam este concurso como a primeira porta para uma grande carreira na gastronomia”, disse, na oportunidade.