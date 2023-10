Rua 115 em Goiânia volta a ser de mão dupla a partir de sexta-feira

A Rua 115, no Setor Sul, voltará a receber tráfego de veículos nos dois sentidos a partir da próxima sexta-feira (20), após três anos desde que o sentido único foi implantado. A medida atende a pedidos de moradores do bairro, que reclamam que troca no fluxo havia prejudicado as ruas internas do setor, sobretudo as ruas 118, 119, 112 e 114, que passaram e receber todo o fluxo no sentido Norte-Sul, mas em vias de menor caixa viária e ainda com estacionamento dos dois lados das calçadas. A medida foi anunciada após encontro da Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) com a Associação Pró Setor Sul (Aprosul) na segunda-feira (16).

Para o retorno do sentido duplo na Rua 115, entre a Rua 90 e a Rua 86, no cruzamento do Cepal do Setor Sul, a SMM implantará uma rotatória no encontro da via com a Rua 114. O equipamento será utilizado pelos condutores que estiverem trafegando no sentido Norte-Sul (Cepal ao Parque Areião) e quiserem acessar a Marginal Botafogo. Isso não poderá mais ser realizado no semáforo que existe na 115 com a alça de acesso à marginal, já que o retorno à esquerda será retirado para que não aumente o tempo semafórico no local. Assim, o motorista deverá usar a rotatória localizada cerca de 120 metros a frente para trocar o sentido e então acessar a Marginal Botafogo.

Segundo o presidente da Aprosul, Edmilson Moura, desde que o sentido único foi implantado, os moradores já reagiram de maneira contrária. “Fizemos muitos pedidos à secretaria desde então. Levamos um abaixo assinado ao Horácio (Melo, antigo secretário da SMM), mas nada foi feito. Estamos sendo atendidos agora”, diz.

Ele relata que o sentido único na 115 causou prejuízo à qualidade de vida dos moradores do bairro. “Todos os motoristas que estavam na região Central e queriam ir para a região Sul, no Marista, Pedro Ludovico, passaram a utilizar as ruas internas do bairro, que não foram planejadas para este fluxo viário.”

Desta forma, os motoristas que chegavam na rotatória do Cepal do Setor Sul a partir da Avenida 83 ou mesmo do Setor Universitário acessavam a Rua 86 para entrar na Rua 110, onde chegavam em uma rotatória para acessar a 112 e iam até a Rua 88. Nesta via, era preciso pegar um pequeno trecho para acessar a Rua 119, outra rotatória e a Rua 120, quando só então se chegava à Avenida Jamel Cecílio, na altura do viaduto da Rua 90.

“Isso gera um congestionamento nas ruas internas todas, principalmente nas rotatórias. Com isso, aumentou o ruído em ruas que antes eram só de acesso dos moradores, um maior número de acidentes e de vítimas e mais tempo para entrar ou sair de casa”, conta o presidente da Aprosul ao relatar caso em que moradores ficam até 5 minutos para conseguir sair da garagem.

Edmilson Moura relata ainda que já houve casos em que os motoristas descobriram rotas alternativas pelas áreas verdes do Setor Sul e passaram a se locomover por estes espaços, que não possui tráfego, estragando os locais, especialmente no Bosque dos Pássaros. “Enquanto isso, a Rua 115 fica ociosa. Temos vídeo da rua sem nenhum carro passando às 18 horas de um dia de semana, enquanto as vias menores do bairro estavam lotadas de veículo”, ressalta.

Para se ter uma ideia, a Rua 115 tem caixa viária de 13 metros, que é o cumprimento entre uma calçada e outra. Já as vias internas, como a Rua 110 e a Rua 119, possui apenas 7 metros.

Os motoristas que circulam no sentido Cepal-Areião poderão acessar a Rua 90 no sentido Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) e Terminal Isidória, ou fazer a curva à direita, no sentido viaduto com a Avenida Jamel Cecílio ou seguir em frente na Rua 1138. Inicialmente, conforme a SMM, seria possível apenas o looping de quadra com acesso à esquerda na 1135, à esquerda na Avenida Americano do Brasil, para então acessar a Rua 90 sentido Terminal Isidória. A situação se relacionava com a configuração viária da Rua 90 com a implantação do corredor exclusivo do transporte coletivo, o BRT Norte-Sul, que diminuiu a quantidade de cruzamentos no local.

A implantação do sentido único na Rua 115 se deu exatamente com a obra do BRT Norte-Sul, em 2020, de modo ainda temporário. No entanto, no ano seguinte, com as obras do Complexo Viário da Jamel Cecílio, o novo modelo ficou como permanente e agora retoma o duplo sentido no local.

Segundo a SMM, o objetivo da intervenção é melhorar a mobilidade de veículos e pedestres e atende um parecer técnico da engenharia da pasta, além da reivindicação dos moradores. A previsão é que com o sentido duplo haverá melhoria na fluidez nas Ruas 88 e 86, Avenida Jamel Cecílio, Marginal Botafogo, além da Praça do Cruzeiro. Toda a Rua 115 terá proibição de estacionamento, dos dois lados da via.



Segundo Moura, na reunião feita na última segunda-feira (16), também ficou acertado que as ruas 118 e 119 passarão a ter o estacionamento permitido em apenas um dos lados das vias, possibilitando maior fluidez do tráfego. “Eu pessoalmente acho que só com a mão dupla voltando na Rua 115 os problemas já vão ser resolvidos, mas o moradores fizeram esse pedido e a SMM não se opôs, então ficou acertado isso”, diz.

Ele conta que a Rua 118 teve mudança de característica de residencial para comercial, o que aumentou o fluxo local. Moura diz ainda que outra mudança desejada pelos moradores, mas que não foi abordada na reunião, é a volta do sentido anterior na Rua 94, que agora é do Fórum até a Avenida Universitária. “Isso sobrecarregou a Rua 104. Poderia pelo menos sinalizar melhor, separar as faixas na 104”, pede.