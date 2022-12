Sábado terá eventos de Natal para as famílias em Goiânia

O clima festivo relacionado ao Natal chegou e já começa a encantar a cidade. Neste sábado (10), Goiânia recebe o evento “Cantos e Encantos de Natal”, promovido pela GPL Incorporadora no estande do Alma Home Senses, situado na Rua 22, no Setor Oeste, gratuitamente.

Uma vasta programação cultural recheada de atrações irão acontecer, entre elas, oficina de biscoitos natalinos para crianças, pintura facial e uma sessão de contação de histórias lúdicas sobre o Natal, que será realizada pelo próprio Papai Noel. Outro destaque serão as apresentações musicais.

O evento, que inicia às 17h, terá como primeira atração um duo de piano e flauta, logo em seguida, a cantata de Natal com o coral do Instituto Gustav Ritter. Haverá ainda um espaço para doação de brinquedos. As arrecadações serão destinadas a um condomínio que atende pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Setor Bueno

Já no Setor Bueno, a programaçãocontará apresentação de músicas natalinas pelo Coro Sinfônico Jovem de Goiás, da Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França, espetáculo teatral de natal, chegada do papai noel, oficinas infantis, passeio de trenzinho e feira artesanal com lembrancinhas e gastronomia.

Esse será o Circuito Arte Consciente, projeto cultural da Consciente Construtora e Incorporadora que chega à sua 17ª edição. O evento, também neste sábado, a partir de 16h, acontece na Rua T-27, número 1919, no Setor Bueno. Aberto ao público, as atrações são para todas as idades. A entrada é franca.

O Circuito Arte Consciente também dará espaço para ONGs apresentarem seus projetos e arrecadar ajuda financeira. A Terra Fertil e o Núcleo de Proteção aos Queimados (NPQ), terão barraquinhas individuais na feira gastronômica onde venderão pastel, bebidas, tortas doces, lasanhas, escondidinho e empadão. Todo o valor arrecadado será revertido para ações dos projetos.

Na feira artesanal, a Associação de Apoio às Vítimas de Câncer no Estado de Goiás (AAVCEG) estará presente vendendo produtos produzidos pelos próprios pacientes, como: panos de prato e bonecas de pano. Todo o lucro obtido irá para a associação. O Núcleo de Proteção dos Queimados (NPQ) estará com uma banquinha vendendo panos de prato.

O projeto Cestampas participará do evento fornecendo lixeiras de coleta seletiva e um ponto de coleta de plásticos. Todo material arrecadado será vendido para a reciclagem e a renda revertida em alimentos para famílias em situações de vulnerabilidade social.