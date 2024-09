São Miguel do Araguaia bate a maior temperatura do Brasil desta segunda (16)

O município de São Miguel do Araguaia, no norte goiano, bateu a maior temperatura do Brasil ao registrar 41ºC nesta segunda-feira (16), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Já Goianésia e Porangatu estão entre as cidades com menor índice de umidade relativa do ar do país.

O Inmet informou que a temperatura da cidade goiana foi registrada até 7h. A umidade varia entre 50% e 10% no município e não há previsão de chuva nos próximos dias.

Veja abaixo o ranking das cidades com as maiores temperaturas do Brasil nesta segunda-feira (16):

São Miguel do Araguaia (GO): 41ºC

Alto Parnaíba (MA): 40,7ºC

Formoso do Araguaia (TO): 40,6ºC

Araguaçu (TO): 40,4ºC

Lagoa da Confusão (TO): 40,3ºC

Santana do Araguaia (PA): 40,3ºC

A região norte de Goiás está há 143 dias sem chuvas, de acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo). No início do mês, O POPULAR mostrou que em São Miguel do Araguaia dois botos ficaram encalhados devido ao baixo nível do lago do povoado de Luiz Alves.

Os animais foram resgatados pelos pescadores sendo colocados ainda no lago, mas em um ponto mais fundo. O lago de Luiz Alves é o principal canal de acesso de barqueiros e pescadores ao Rio Araguaia.

Baixa umidade

Goianésia e Porangatu estão entre as cidades com o menor índice de umidade relativa do ar do país, com 12% e 13%, respectivamente. Quem lidera o ranking é o município de Araguaçu, no Tocantins, com 10%.

O Instituto recomenda beber bastante líquido e evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia. Também orientou o uso hidratante para pele e para umidificar o ambiente, bem como evitar bebidas diuréticas, como café e álcool.