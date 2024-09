Série de lives dá estratégias para artesãos e empreendedores da moda alavancarem vendas online

Se capacitar e pensar fora da caixa. Esses foram os métodos usados por Bianca Deodato, de 26 anos, que antes recebia um salário mínimo para trabalhar como professora de uma escola particular, em Senador Canedo, e recentemente abriu seu próprio ateliê de roupas temáticas, onde tem se destacado na área. Tudo começou depois que ela fez um curso gratuito de modelagem oferecido pelo Governo de Goiás, que lança, a partir desta sexta-feira (13), uma série de lives que dá dicas e estratégias para artesãos e empreendedores da moda alavancarem as vendas online.

O evento intitulado "Rompendo Fronteiras: Artesanato e Moda no E-commerce", será promovido pela Secretaria da Retomada e o Goiás Social, em parceria com o Sebrae e a Shopee, nos dias 13, 20 e 27 de setembro, das 9h às 11h.

Os interessados poderão assistir as lives pelo zoom e no canal do YouTube da Secretaria da Retomada, com especialistas que vão dar o passo a passo para o sucesso no ambiente digital (Veja a programação completa com palestrantes da Shopee e Sebrae no final da matéria).

Em busca de um nicho

Moradora de Senador Canedo, Bianca trabalhou desde os 15 anos na área da moda, quando iniciou em uma confecção de roupas fazendo de tudo um pouco. Aos 18 anos, atuou como vendedora de roupas na Região da 44, em Goiânia, e se desdobrava estudando pedagogia na faculdade, pois amava o ramo da educação e inclusão.

Depois de se formar, decidiu abandonar a moda para pôr em prática a paixão pela educação. Em uma escola particular, foi professora de português, história e geografia para crianças e recebia R$ 1,45 mil, que não dava para cobrir a renda que tinha com transporte, alimentação, babá para a filha de 3 anos e outras despesas.

Um ano depois, acabou não se identificando na área e pediu demissão com desejo de abrir o próprio negócio.

"Eu precisava sair da escola e não queria voltar a trabalhar de CLT (carteira assinada). Eu não aceitava mais isso. Fui à internet pesquisar alguma coisa sabendo da necessidade de empreender, mas o que fazer?”, disse a empresária.

No dia seguinte, Bianca resolveu unir os conhecimentos que tinha com confecção de roupas e experiência com vendas para colocar em prática em um negócio só. Nesse instante, ela encontrou um curso gratuito de Corte e Costura e Modelagem, pelo Colégio Tecnológico do Estado (Cotec).

"Fui com a cara e coragem, com garra e força, a professora me ajudando muito. Eu só sabia costurar alguma coisa e não tinha noção de modelagem, de criar uma roupa, saber cortar, desenhar”, afirmou.

As novas técnicas que aprendeu, unido a experiência que teve em trabalhar em uma escola com crianças e uma visão geral de mercado na região, Bianca encontrou seu nicho.

Depois do curso, recebeu um Crédito Social que possibilitou a compra de duas máquinas de costura e trabalhar em casa com demandas diversas. Em junho deste ano, a costureira resolveu focar em roupas temáticas infantis, como de festas juninas e personagens animados.

"Eu vi essa necessidade na minha cidade, de alguém que fizesse roupas sob encomenda e outras temáticas. Eu passei a andar em várias escolas e oferecer meus serviços. Em uma encomenda grande, consegui o dinheiro para me estruturar mais e abrir o ateliê. As pessoas precisam buscar o diferencial, que apesar de ser mais difícil, você pode agregar mais valor”, explicou.

Vendas online

Mesmo com cerca de um ano trabalhando para si mesma, Bianca afirma que continua estudando para se aperfeiçoar e alcançar mais mercados. Atualmente, tem feito três cursos diferentes, segundo ela.

Bianca contou que quase 100% da demanda do ateliê Bianca Criações vem pela internet, por meio das redes sociais e marketplace. Pelas vendas online, tem atendido clientes de outras cidades goianas e até de Brasília. O próximo passo será confeccionar vestidos temáticos e modelos mais elegantes para adultos.

Lives de dicas e estratégias

A partir desta sexta-feira (11), o público vai aprender por meio das lives gratuitas oferecidas pelo governo estadual, em parceria com Sebrae e Shopee, como iniciar um negócio no e-commerce.

Entre os temas, os interessados poderão entender as fórmulas para chegar no preço que não seja caro e espante o consumidor, nem barato a ponto de se perder lucro, além de estratégias de marketing para chamar a atenção do comprador online.

Na abertura será com o palestrante Nelson Marinho, que faz parte do Time de Educação e Eventos da Shopee. Ele é Mestre em Educação e já liderou mais de 50 treinamentos e eventos por todo o Brasil.

No dia 20, George Gustavo Toledo, formado em Administração e atualmente é Gestor Estadual do Programa Conexão Financeira do Sebrae Goiás, estará à frente do evento.

Na última sexta-feira do mês, o palestrante do Sebrae abordará estratégias avançadas de marketing digital, incluindo SEO, publicidade paga e criação de conteúdo. O objetivo é equipar os participantes com ferramentas e técnicas para ampliar sua presença online e impulsionar suas vendas.

Serviço

Seu Produto na Shopee: Oportunidade para Expandir Suas Vendas

Palestrante: Nelson Marinho

Data: 13 de setembro

Horário: 9h às 11h

Local: zoom - link no instagram na retomada @retomadagoias

Preço Certo: Aprenda Como Chegar no Valor Que Vai Bombar Seu Produto

Palestrante: George Gustavo Toledo, Coordenador Estadual de Conexões Financeiras do Sebrae

Data: 20 de setembro

Horário: 9h às 11h

Local: Canal do Youtube da Secretaria da Retomada

Marketing Digital: Estratégias para Alavancar Suas Vendas Online

Palestrante: Sebrae

Data: 27 de setembro

Horário: 9h às 11h

Local: Canal do Youtube da Secretaria da Retomada