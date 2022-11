Síndico e empresário são presos suspeitos de desviar dinheiro de um condomínio, em Aparecida

Um síndico foi preso na última quinta-feira (17) suspeito de fazer parte de um esquema que desviou R$ 200 mil de um condomínio de Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. Segundo a polícia, a empresa dava uma comissão ao síndico em cima do valor do contrato de prestação de serviço de portaria e limpeza.

O empresário suspeito de ficar com o dinheiro desviado também foi preso no mesmo dia, mas em Mato Grosso. O homem nega envolvimento na fraude. O nome dos dois presos não foi divulgado e, com isso, o DAQUI não conseguiu identificar a defesa dos dois até a última atualização desta reportagem.

Segundo a delegada, o síndico já tinha sido preso em uma primeira fase da investigação, em setembro de 2022, mas foi solto em audiência de custódia. Na época, ele confessou o crime e ajudou com as investigações. Os desvios aconteceram entre janeiro de 2016 e fevereiro de 2017.

“O síndico tentava tirar lucro de todas situações. Ele tinha uma porcentagem fixa de 10% em cima do contrato com a empresa desse investigado, duplicava notas de compras de produtos para o condomínio, superfaturava valores de serviços. Por mes ele chegava a tirar cerca de R$ 4 mil”, disse a delegada responsável pelo caso, Luíza Veneranda.

A polícia, agora, tenta identificar o envolvimento de mais pessoas no crime. Os investigados vão responder por apropriação indébita e associação criminosa.