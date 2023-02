Saúde desativa leitos de Covid após redução de 85% de novos casos

Após um pico de casos de Covid-19 ter demandado abertura de novos leitos no fim do ano passado, a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES) agora iniciou a desmobilização de vagas. O movimento se dá observando a queda de 85% no registro de novos casos na comparação da média semanal entre o início de dezembro e o começo deste mês, bem como o controle das taxas de ocupação e de novas solicitações por leitos. O quadro surpreendeu a gestão estadual, que temia aumento de infecções após as festas de fim de ano.

No início de novembro a SES mantinha 20 leitos de UTI exclusivos para pacientes com Covid-19. A quantia atendia uma média semanal de casos que estava em 181 na primeira semana do mês e saltou para 635 na última. Na segunda semana de dezembro a média aumentou abruptamente para 4.617 casos, demandando a abertura de 40 novos leitos apenas na rede estadual. Já no início de janeiro a curva de novos casos mudou de sentido, iniciando uma sequência de quedas, um dos motivos para a desmobilização de 20 leitos no dia 27 do último mês.

O superintendente do Complexo Regulador em Saúde de Goiás, Luciano de Moura Carvalho, explica que o monitoramento diário observa quando a taxa de ocupação fica inferior a 80%. “A nossa preocupação é de que não haja leitos ociosos. Então quando fica entre 70% e 80%, nós analisamos se é o momento para haver a desmobilização e converter esse leito para um convencional”, detalha sobre o método de análise. Além disso, a SES avalia as novas solicitações de internação, que reduziram 60% entre a primeira semana de janeiro e a primeira semana deste mês.

Conforme destaca o superintendente, os números de novas infecções e de casos que demandam internação estão surpreendendo positivamente. “Esperava-se que as festas de fim de ano tivessem impacto na ocupação, mas felizmente não tivemos. Do início de janeiro para cá o número de solicitações está diminuindo, assim como a taxa de ocupação”, afirma. Carvalho ainda detalha que a maioria dos leitos ocupados atualmente é por pacientes que estão internados há muitas semanas.

Os leitos exclusivos de enfermaria chegaram a 75 no fim de dezembro. Com as quedas na ocupação, houve desmobilização de mais da metade, estando em atuais 35. Como a ocupação está em 50%, a expectativa, segundo Carvalho, é de que outros 20 sejam desativados e transformados em leitos comuns entre esta e a próxima semana. Já os leitos de UTI devem permanecer inalterados por pelo menos três semanas, estando a ocupação atual em 80%.

Apesar do menor número de casos e internações, os óbitos pela doença mostram que ela segue fatal para muitos infectados. Nos últimos 30 dias foram 142 mortes relacionadas à Covid-19. Ainda assim, o número é um pouco menos dramático que o observado entre 6 de dezembro e 6 de janeiro, período em que foram registradas 183 mortes.

Surpresa

Sobre a redução entre dezembro e janeiro, o que surpreendeu tendo em vista as reuniões de família e festas de fim de ano, o superintendente Carvalho diz que isso demanda uma análise complexa, mas cita dois fatores vistos como principais. “Primeiro a vacinação da população adulta. Com altos índices de imunização, mesmo com festas a gente observou que não houve impacto. E o segundo é que a variante e subvariantes da ômicron seguem com a característica de ser mais brandas”, afirma.

Outra questão mais macro, conforme o superintendente, é o indício de que há um controle cada vez maior da pandemia. “Observando as diversas ondas, vemos que elas estão sendo menores. Em janeiro de 2022 tivemos uma muito elevada. No meio do ano outra menor e no fim do ano de uma de dimensão ainda menor. Essa última ficou mais restrita à população idosa e aos não vacinados”, avalia.

Falta de dados

Não foi possível consultar qual o número de leitos específicos para a Covid-19 ofertados pelas redes municipais e privada. Até o fim do ano passado esses dados eram abastecidos no sistema da SES. O superintendente Carvalho diz que as informações deixaram de ser repassadas. “Temos tentado junto manter esse repasse de informações para que a gente tenha um retrato real do quadro”, informa.

Ainda assim, o superintendente diz que as ocupações de leitos municipais e da rede privada seguem a mesma tendência do que é observado na rede estadual. “Normalmente o que está ocorrendo com os hospitais estaduais, que formam o maior número de vagas, serve como uma amostragem de como estão as taxas de ocupação dos demais”, explica.

O Programa de Sequenciamento Genômico da Prefeitura de Aparecida de Goiânia identificou, na última quinta-feira (2), oito subvariantes da ômicron em circulação na cidade. Dentre elas, a que aumenta o alerta dos profissionais é a XBB.1.5, identificada pela primeira vez na cidade e considerada mais preocupante por sua alta transmissibilidade.

No Brasil, de acordo com o banco de dados da Global Initiative on Sharing All Influenza Data (Gisaid), uma plataforma internacional para compartilhamento de dados genômicos, foram notificados até o momento seis casos da XBB.1.5: três em São Paulo, um no Rio Grande do Sul, um no Espírito Santo e um no Amazonas. Com a descoberta de Aparecida, o estado de Goiás entra na lista com o sétimo caso detectado no País.

A Superintendente de Vigilância em Saúde, Daniela Fabiana Ribeiro, explica que o caso identificado é de uma paciente de 18 anos que foi diagnosticada em 17 de janeiro. “Ela apresentou sintomas gripais como dor de cabeça, tosse e dor de garganta e constatamos que os contatos familiares também tiveram a doença no mesmo período, todos sem necessidade de hospitalização. A paciente negou que tenha feito viagens ou que tenha tido contato direto com pessoas de outros estados”, destaca a gestora.

Daniela acrescenta que foi realizada busca no sistema de informação de vacinação contra e não foram identificados registros de que a paciente tenha sido vacinada. “Apenas um dos contatos da paciente com resultado positivo para a doença possui registro de uma dose da vacina Pfizer”, explica.

O Programa de Sequenciamento de Aparecida analisa amostras colhidas em moradores durante a realização do RT-PCR que tenham uma carga viral mínima e com os seguintes critérios: pacientes com suspeita de reinfecção, pacientes de baixo risco que precisaram de internação e pacientes aleatórios agrupados por semana epidemiológica.