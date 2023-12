Saúde disponibiliza nova dose de reforço da vacina bivalente contra Covid-19 em Goiás

Seguindo recomendação do Ministério da Saúde, o governo de Goiás passa a disponibilizar a dose de reforço da vacina bivalente contra Covid-19 para idosos acima de 60 anos e imunocomprometidos a partir de 12 anos. A orientação consta na nota técnica nº 83/2023, publicada pelo órgão ministerial na última terça-feira (5).

O documento foi emitido após a identificação de duas sublinhagens de uma variante da covid-19 no Brasil (JN.1 e JG.3). “O estado do Ceará identificou essa nova variante da Omicron, que fez com que o número de casos naquele estado aumentasse. E por isso essa recomendação para que idosos e imunodeprimidos tomem mais uma dose da vacina bivalente. Lembrando que a orientação é para quem já tomou a última dose há seis meses ou mais”, explica a superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO), Flúvia Amorim.

Em Goiás, já foram registrados ao longo de 2023 um total de 110.463 casos confirmados de Covid-19, com 452 óbitos pela doença. Até o momento, contudo, não há registro das subvariantes JN.1 e JG.3 no estado, conforme o último sequenciamento genômico realizado pelo Laboratório Central de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-Go), em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Atualmente, a XBB.1 é a subvariante com maior representatividade em Goiás.

O imunizante está disponível nas 989 salas de vacinação em todo o estado. Hoje, a cobertura vacinal para a bivalente em Goiás é de 13,22%. Além dos idosos, transplantados, pessoas vivendo com HIV, portadores de doença renal crônica em hemodiálise e pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico podem buscar a dose de reforço. “Se você está nessa situação, a recomendação é procurar um posto de vacinação no seu município e atualizar sua caderneta”, completa a superintendente.