Saúde Estadual cria comissão para fiscalizar processo de mudança de OS que vai gerir o Hugo

Na última segunda-feira (27) foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) que a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) instituiu uma comissão interna para acompanhar a contratação emergencial da Organização Social (OS) que vai administrar o Hospital Estadual de Urgências de Goiânia Dr. Valdomiro Cruz (Hugo). Ao todo, dez servidores da Saúde Estadual integram a comissão.

A criação da área técnica tem o objetivo de acompanhar os pagamentos prioritários para a manutenção dos serviços do hospital, bem como fiscalizar todo o processo de transição.

Já na edição de terça-feira (28) do DOE, foi publicado o chamamento emergencial para que uma OS assuma a gestão do hospital por 180 dias, até que sejam resolvidos os trâmites do chamamento público em andamento, visando à renovação do contrato de gestão da unidade.

À reportagem, a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás informou que até o momento, a OS não foi definida. Para as OSs interessadas, a SES-GO faz uma série de exigências legais e de competência técnica, como a desejável experiência comprovada na área de gestão hospitalar e as acreditações ONA, entre outros. O prazo para a apresentação das candidaturas termina nesta quarta-feira (1º). A seleção será feita com base em critérios descritos no texto publicado no DOE.

Transição

A Comissão Especial de Transição, Supervisão, Fiscalização e Acompanhamento acompanhará os pagamentos referentes a medicamentos e insumos, salários dos trabalhadores vinculados à prestação de serviços de saúde e fornecedores essenciais à realização da atividade-fim do hospital. A área tem a autonomia de fiscalização e direito ao livre acesso a todos os sistemas, documentos, processos, tesouraria, conta-corrente e estabelecimentos nos quais são realizados os serviços de gestão da unidade hospitalar.

Composta por dez servidores da SES, a comissão acompanhará todo o processo de quitação dos débitos contraídos durante a atual gestão, decorrentes de qualquer atividade. Participará ainda da definição de sucessão dos recursos humanos e contratos de trabalho existentes na unidade e manutenção ou rescisão dos contratos de fornecimento de serviços e/ou produtos firmados pela atual organização social.

Ao final da comissão será realizado relatório das atividades realizadas, das possíveis adversidades administrativas e financeiras encontradas, e das medidas necessárias a serem adotadas, a ser entregue ao chefe da pasta.

Mudanças de gestão

Nos últimos anos, a gestão do Hugo passou por cinco Organizações Sociais: Instituto Gerir (2018), Instituto Haver (2019), Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS) (2021) e Instituto Cem (2023).