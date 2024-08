Saúde investiga surto de doença diarreica aguda em 12 municípios goianos

Um surto recente da doença diarreica aguda (DDA) em pelo menos 12 municípios goianos é investigado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES). No total, 2.363 casos foram notificados nos municípios, de junho a agosto deste ano, ainda de acordo com a SES. Foram identificadas bactérias nos pacientes com a doença e também em amostras de água, segundo informações da Saúde, que ainda não descarta rotavírus como um dos motivos para o aumento de casos.

Os municípios afetados pelo surto, segundo a SES-GO, são: Campos Belos, Cavalcante, Monte Alegre, Minaçu, São Miguel do Araguaia, Nova Crixás, Aruanã, Britânia, Diorama, Palmeiras de Goiás, Cachoeira Alta e Goiatuba. A investigação é realizada pela Secretaria de Saúde, em parceria com a Saneago, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) e as prefeituras.

Segundo a SES, dos 2.363 casos notificados, mais de 95% deles foram leves e tratados com reidratação oral. No mesmo período - de junho a agosto - o município com maior número de casos é Campos Belos, com 1.130 casos registrados.

Contaminação em investigação

A SES informou que foram realizadas análises da qualidade da água em diversos pontos dos municípios afetados. Caso sejam apontadas possíveis contaminações, devem emplacar ações de tratamento e desinfecção. A presença da bactéria Escherichia coli foi confirmada em amostras de água em Campos Belos, de acordo com a SES, e esta pode ser a causa do aumento de casos.

A identificação desta bactéria significa que a água é imprópria para o consumo humano. Por isso, poços artesianos irregulares em terrenos particulares foram fechados até conclusão das análises e os proprietários notificados para que seja feita a regularização, informou a SES.

“Nesse surto de Campos Belos a gente identificou, não só em pacientes a presença de bactérias, mas também em alguns postos de abastecimento coletivo, alternativo coletivo, que tem na cidade. Diante do monitoramento da qualidade dessa água, foi tomada a decisão de interditar esses postos até que a gente tenha certeza que aquela água possa ser utilizada”, informou a superintendente de Vigilância em Saúde do Estado de Goiás, Flúvia Amorim.

Em Campos Belos, onde há maior concentração dos casos, cinco poços artesianos foram fechados. Possíveis fontes de contaminação desses poços estão sendo investigadas, como lixões e empresas que utilizam produtos químicos. As informações são da Secretaria de Saúde de Goiás, que também disse estar investigando outras fontes de água, como rios, e a hipótese de contaminação nos vasilhames em que a água é armazenada.

“Nós estamos ainda no processo de investigação desse surto para fechar quais são as causas, pode ser mais de uma causa, para que a gente possa continuar tomando providências para diminuir os casos”, concluiu Flúvia Amorim.

A superintendente ainda alertou sobre a hipótese de rotavírus serem parte dos responsáveis pelo surto. “O rotavírus é transmitido de pessoa a pessoa, existe vacina para crianças menores de um ano, importantíssimo manter cartão atualizado, porque essa vacina vai proteger a criança contra formas graves e óbito”, afirmou ela.

Aumento esperado dos casos

Nos meses de agosto e setembro, há um aumento de casos esperado de doença diarreica aguda, segundo a SES. A superintendente de Vigilância em Saúde do Estado de Goiás, Flúvia Amorim, explicou que o monitoramento da doença já é realizado constantemente através da vigilância epidemiológica. Os motivos para o aumento de casos nesse período seria o clima quente e seco, segundo Flúvia. “Nós temos o retorno às aulas, mais contato, principalmente entre crianças, e nós temos como uma das principais causas o rotavírus”, pontuou ela.

No entanto, o número de casos foi ainda maior do que o esperado. “A partir do momento que foi identificado uma mudança no padrão da doença naquele município [Campos Belos], nossa equipe da secretaria estadual foi até aquele município e verificando as possibilidades”, disse ela.

O surto foi inicialmente identificado em Campos Belos, Cavalcante e Monte Alegre. Por isso, a SES disse que intensificou o monitoramento da doença para identificar novos focos. Diante do surto, a secretaria informou que enviou insumos e medicamentos aos municípios.

Prevenção

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou que a doença diarreica aguda pode ser prevenida e controlada com medidas de higiene e saneamento básico. Por isso, a pasta listou medidas simples que podem auxiliar na prevenção da DDA:

Lavar as mãos com frequência, principalmente antes das refeições e após usar o banheiro;

Consumir água tratada e alimentos bem cozidos;

Manter os alimentos em locais adequados e protegidos de insetos;

Buscar atendimento médico em caso de sintomas como diarreia, vômitos, febre e dor abdominal.

A superintendente de Vigilância em Saúde de Goiás, Flúvia Amorim, ainda destaca os cuidados com crianças e idosos. “Onde tem creche, tomar cuidado com as fraldas e com a higienização das mãos dessa pessoa que está cuidando dessas crianças. Também muita atenção com os idosos, evitar lugares com muita aglomeração e pouca ventilação, e principalmente a higienização das mãos é muito importante”, disse ela.