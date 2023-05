Saúde libera vacinação contra meningite para a toda população

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO), liberou a vacinação contra meningite para toda a população. As doses estão disponíveis para todas as pessoas não imunizadas, independentemente de idade. Para se vacinar é necessária a apresentação de um documento de identificação com foto e cartão de vacinação.

Desde janeiro, o estado registrou 107 casos notificados, com 45 confirmações e 8 óbitos por meningite. Para ampliar a proteção, em abril, o imunizante foi liberado para todas as faixas etárias, seguindo orientação do governo federal. Antes disso, era disponível apenas para menores de 15 anos e profissionais de saúde.

A população deve se informar em seus municípios quais as salas de vacinação que estão com doses disponíveis. Em Goiânia, a lista de postos disponíveis está disponível no site da prefeitura.

“Não é aceitável que as pessoas morram de doenças que podem ser prevenidas. As vacinas são a melhor forma de proteção e estão disponíveis em todos os municípios”, reforça a superintendente de Vigilância em Saúde da SES, Flúvia Amorim.

Vale lembrar que meningite é um processo inflamatório que atinge as membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal, podendo gerar sequelas e levar ao óbito. A doença pode ser causada por diferentes agentes, como bactérias, vírus, fungos e parasitas. As meningites bacterianas e virais são as mais preocupantes pela magnitude de sua ocorrência e potencial de produzir surtos.

No Brasil, a meningite é considerada endêmica, o que significa que casos da doença são esperados ao longo de todo o ano, com a ocorrência de surtos e epidemias eventuais.