Saúde na Praça alerta para prevenção da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica

O Hospital Estadual Alberto Rassi (HGG) realiza, nesta terça-feira, 21 de novembro, mais uma edição do projeto Saúde na Praça, na Praça Abrão Rassi, em frente ao hospital. O evento, em alusão ao Dia Mundial da DPOC – Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, pretende alertar sobre a enfermidade, com atendimento multidisciplinar gratuito, com aferição de pressão, teste de glicemia e exame de espirometria, que diagnostica o distúrbio respiratório.

Os atendimentos acontecem durante toda a manhã, das 7h às 12h. Os participantes do projeto receberão orientações dos profissionais da enfermagem, fonoaudiologia, nutrição, fisioterapia e psicologia sobre os sinais e sintomas da DPOC, capacidade funcional, dicas de alimentação saudável, além de instruções para abandonar o tabagismo, uma das principais causas das doenças respiratórias. Médicos e residentes da pneumologia também estarão presentes para conversar com a população.

Serviço: Saúde na Praça – Dia Mundial da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica

Data: 21 de novembro

Horário: das 7h às 12h

Local: Praça Abrão Rassi, em frente ao HGG