Saiba o que fazer quando galhos estão próximos ou em contato com rede elétrica 

Nos últimos 10 anos, quase 2 milhões de árvores foram plantadas em Goiás, segundo o relatório anual da Indústria Brasileira de Árvores (IBA). Grande parte dessas espécies está na capital, consolidando Goiânia como uma das cidades mais arborizadas do mundo, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU).

A vegetação é essencial para a vida, ajuda na diminuição da temperatura e na qualidade do ar, mas causa transtornos quando plantadas em locais inadequados e não recebem a devida manutenção. É que elas podem causar prejuízos para a rede elétrica como interrupções no fornecimento de energia, rompimento de cabos, derrubada de postes e até mesmo curtos-circuitos e incêndios.

Tudo isso oferece risco à segurança da população, além de causar oscilação da energia e queima de equipamentos. Somente em 2024, a Equatorial Goiás registrou mais de 32 mil ocorrências envolvendo galhos de árvores próximos ou em contato com a rede elétrica. Por isso, a distribuidora trabalha em um grande plano preventivo.

No estado, quase 90 mil podas foram realizadas este ano e a estimativa é que, em 2024, a distribuidora aumente em 30% o serviço em comparação com 2023, quando foram realizadas 235 mil atividades desse tipo. Centenas de equipes atuam diariamente no serviço em todo o estado de Goiás para garantir a estabilidade do fornecimento.

De acordo com o gerente de Obras e Manutenção da Equatorial Goiás, Frederico Guimarães, as podas são uma prioridade para a companhia. “Este ano nossa meta é ultrapassar o volume de serviço executado em 2023. A previsão é de que, até o fim deste ano, a companhia execute quase 300 mil podas de norte a sul”, afirma.



Com as ações preventivas, muitas interrupções podem ser evitadas, principalmente durante temporais com vento forte. Nesses casos, os galhos de árvores são arremessados contra a rede e acabam provocando curto-circuito. Porém, nem sempre a companhia é a responsável por executar o serviço. O trabalho e a responsabilidade são compartilhados também com as Prefeituras, conforme prevê a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).



Responsabilidade

A concessionária atua quando os galhos estão em contato com a rede ou a até dois metros de proximidade da fiação. Nestas situações, o trabalho deve ser realizado exclusivamente por profissionais especializados da companhia. Eles são habilitados, autorizados e utilizam equipamentos de segurança adequados.



Antes disso, a poda de prevenção é de responsabilidade das Prefeituras e dos particulares onde ficam as árvores. Isso vale inclusive para locais com vegetação em espaços públicos. O dever da fiscalização do plantio correto e podas preventivas é da Prefeitura de cada município. São elas quem precisam ser acionadas pela população quando houver necessidade de poda de árvores ou para fazer denúncia de algum plantio irregular.

Caso a Prefeitura identifique que não é possível realizar o serviço por questões de segurança para seus colaboradores ou moradores, em função de os galhos estarem muito próximos ou tocando a rede elétrica, deve comunicar à Equatorial, para que uma equipe seja enviada para dar apoio na execução da poda.



Quando a companhia atua, o serviço é realizado em conjunto com o Centro de Operação Integrado (COI) da Equatorial Goiás que, quando preciso, faz o desligamento da energia para a retirada segura dos galhos.

“Sabemos da importância do serviço de poda, uma vez que nos períodos de ventos e chuvas mais fortes, galhos são facilmente arremessados ou encostam sobre a rede e afetam diretamente o fornecimento de energia”, explica o gerente do COI, Vinicyus Lima.



A concessionária reforça que realiza podas de árvores dentro do seu processo de manutenção preventiva da rede elétrica, para garantir a qualidade e confiabilidade em circuitos da distribuição de energia.



Solicitação

A solicitação de poda, quando a vegetação está em contato com a rede elétrica, pode ser feita por meio do Call Center da companhia 0800 062 0196 ou nas agências de atendimento espalhadas pelo estado.



Prevenção

Nunca é demais lembrar que este serviço só deve ser executado por profissionais habilitados, autorizados e que estejam com equipamentos de segurança adequados. Para a realização das podas também é importante seguir alguns critérios técnicos, visando o menor impacto visual e ambiental possíveis.

Além disso, as podas devem ser feitas com autorização prévia do órgão ambiental e atendimento à legislação, obedecendo regras de distância para a rede de energia e os tipos de cortes recomendados para cada situação.



Orientações sobre cuidados e atenção em relação a podas: