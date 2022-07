Saiba quais linhas de ônibus vão passar pelo terminal Isidória

Com investimento de R$ 19,5 milhões, foi inaugurado nesta segunda-feira (25) o novo terminal Isidória, em Goiânia. A plataforma, que possui quase 8 mil metros quadrados e 35 pilares de 11 metros cada, atenderá 22 linhas no total.

Os passageiros poderão embarcar e desembarcar no novo Isidória a partir das 4h desta terça-feira (26).

As linhas que cruzam o terminal são: 2, 6, 7, 9, 14, 15, 20, 25, 183, 185, 198, 203, 565, 568, 612, 616, 650, 651, 660, 919, 920 e 934.

A Prefeitura de Goiânia destacou que, no futuro próximo, a frota do BRT Norte-Sul também usará uma das cinco plataformas de embarque do local.

Novo terminal

O novo Terminal Isidória passa a funcionar na madrugada desta terça-feira (26) para a população. A área construída passou de 2,1 mil para 7,9 mil metros quadrados.Segundo a Prefeitura de Goiânia, a nova estrutura possui cinco pontos de embarque, banheiros, lanchonetes, elevador e área de apoio administrativo.

Cerca de 1,5 milhão de passageiros devem passar pelo local todo mês.“A nova estrutura é inovadora, oferece conforto, acessibilidade e conectividade aos passageiros”, destacou o prefeito.

Além disso, o novo terminal conta com rede de wi-fi para os usuários, que já estava ativa nesta segunda-feira. Agora, a prefeitura analisa qual será o destino da estrutura provisória que estava sendo usada para o embarque dos passageiros.