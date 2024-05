Samba-rock com galinhada agita Goiânia, neste sábado (4)

Para fugir do óbvio e trazer mais opções para o goianiense, o Som no Sax abre as portas no próximo sábado (4), a partir das 12h, no Promenade Goiânia, para o samba-rock, gênero musical de muito sucesso no Rio de Janeiro nos anos 1970 e 1980 com Jorge Ben Jor, Tim Maia e Seu Jorge. E para completar e sair do senso comum, o almoço será uma galinhada com muito tempero e sabor, como o goiano gosta.

O som vai ficar por conta de seis músicos que se uniram justamente para fazer este show. “É algo que realmente iria me desafiar e eu gosto muito de fazer”, diz o baixista Juliano Leitte, que tem duas bandas de rock na capital goiana, a Groove Quintal e a Disco Lights. “Fui chamado pelo Múcio [curador do Som no Sax Promenade]. Ele me perguntou se há algum projeto de samba-rock em Goiânia e eu falei que não conhecia. Então, ele me pediu pra montar esse projeto para sábado”, explica.

Além de Juliano Leitte no baixo, a formação para o show conta com Haig Berberian no vocal, Matheus Guerra na guitarra, Júlio Guimarães na bateria, Sam Alves no saxofone e Miguel na percussão. “O Haig tem uma voz incrível e topou na hora. O Matheus, que é guitarrista de jazz, e de tocar temas brasileiros, e o Júlio, que veio de Aracaju e tem a pegada do maracatu, tocam comigo na Groove Quintal e já contam com bastante influência musical. Já o Sam toca muito em bailes e conhece todos os ritmos e o Miguel é o cara do samba. Ele vai agregar demais”, descreve Juliano.

Para o show, os seis músicos se uniram e criaram a banda Rio Como Le Gusta, que vai tocar os grandes rits do ritmo que ditou a sociedade carioca há 50 anos. Entre os expoentes do estilo estão Erasmo Carlos, Bedeu, Jorge Ben Jor, Trio Mocotó, entre outros. “O projeto foi feito especialmente para o Sax Promenade e para essa galinhada. O nome da banda surgiu com essa ideia da alegria, da música brasileira, do samba-rock, e da música do Rio de Janeiro. O nome da banda é Rio como Le Gusta, mas fica a questão: o Rio é substantivo ou verbo? Porque eu posso rir como Le Gusta? Então fica essa ideia de dualidade aí. Na alegria, o Rio como verbo traz a alegria, e o Rio como substantivo, a música do Rio de Janeiro, especificamente. Que é basicamente o que a gente vai trazer lá no sábado”.

Galinhada

O prato principal do Som no Sax Promenade deste sábado (4) será umas das paixões do goiano, a galinhada. Ela será servida em forma de prato feito, o famoso PF, bem servido, com acompanhamentos que poderão ser escolhidos, entre eles o quiabo, o pequi, o creme de milho, vinagrete e feijão.

A entrada custa R$ 30. Reservas para o evento podem ser feitas pelo WhatsApp e telefone 62 98290-5169.



Serviço:

Som no Sax Promenade – Rio Como Le Gusta com galinhada

Atrações: Haig Berberian, Juliano Leitte, Matheus Guerra, Júlio Guimarães, Sam Alves, Miguel e DJ Múcio

Quando: Sábado, 4 de maio, às 12h

Preço couvert artístico: R$ 30

Local: Promenade Goiânia – Rua Mario Bittar, esquina com a Rua 15, setor Marista

Reservas: 62 98290-5169