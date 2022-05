Sancionada lei que reajusta salários e benefícios dos professores e servidores administrativos

Foram sancionadas as leis que concedem reajuste salarial a servidores públicos administrativos e professores do município. A prefeitura de Goiânia informou que o reajuste de 9,32%, percentual referente às datas-bases de 2020 e 2021, impacta na remuneração de mais de 30 mil servidores municipais. Já os professores terão suas remunerações reajustadas em 15%, em duas etapas: 10,86% retroativo ao mês de abril, e 4,14% a partir de setembro deste ano.

Também está garantido aos professores aumento de 50% no valor do auxílio locomoção, e 15% na gratificação de regência, destinada aos profissionais que atuam em sala de aula. A prefeitura divulgou que os servidores administrativos da Educação também serão beneficiados com o pacote. Além do reajuste salarial de 9,32%, a categoria receberá, mensalmente, um vale locomoção no valor de R$ 300, segundo o acordo feito.

Greve

Estes valores foram definidos depois de mobilização dos trabalhadores da educação, que ficaram 28 dias em greve entre março e abril deste ano. Presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Educação em Goiás (Sintego), Bia de Lima declarou que a proposta aceita para o fim da greve, que foi sancionada nesta seguda, não é a ideal, mas a que foi possível acordar com a gestão municipal. A proposta com os valores foi encaminhada à Câmara no dia 6 de abril.

No evento desta segunda, que ocorreu na Escola Municipal Itamar Martins Ferreira, no Setor Bela Vista, o prefeito Rogério Cruz (Republicanos) manifestou satisfação em conceder benefícios não só aos professores, mas também aos demais servidores municipais. Ele destacou que sempre teve respeito e admiração pelos professores. Titular da Secretaria Municipal de Educação, Wellington Bessa destaca o esforço da Prefeitura em atender às reivindicações dos servidores.

Agentes comunitários

Outros reajustes também estão na pauta da prefeitura. Nesta terça, (17), o prefeito Rogério Cruz sanciona lei que institui o plano de carreira dos agentes comunitários de saúde e combate a endemias. A prefeitura informou que o projeto garante a estruturação das carreiras nas categorias, com plano de cargos e remuneração, descrição dos cargos, vencimentos e progressão, que será alterada em 3%, conforme tabela de vencimentos.

Além disso, a lei institui remuneração dos agentes composta por adicional de produtividade de campo, adicional de insalubridade e vale alimentação. O texto também institui a remuneração dos conselheiros tutelares no valor de R$ 6.110,71, a partir do mês de maio.