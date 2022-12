Saneago alerta sobre golpe do "falso funcionário"; saiba como se prevenir

A Companhia de Saneamento de Goiás (Saneago) tem reforçado o alerta à população para evitar o chamado “golpe do falso funcionário”, que acontece quando pessoas não vinculadas à Companhia fingem ser colaboradores para realizar cobranças indevidas e até mesmo entrar nas residências das pessoas, inclusive para realizar roubos ou furtos.

A principal orientação da Saneago aos consumidores é de que, caso alguém se apresente como funcionário da Companhia, o cliente verifique se a pessoa possui crachá, usa uniforme com a logomarca da empresa e, ainda, se trafega em carro oficial da Saneago.

Em caso de dúvida, a Companhia orienta clientes devem entrar em contato com a Companhia por meio dos canais: 0800 645 0115, WhatsApp 62-32699115 ou por mensagens internas nas redes sociais oficiais.

“O nosso funcionário sempre chegará identificado tanto pelo crachá quanto pelo uniforme e pelo carro da Saneago. Em caso de dúvida, antes de autorizar a entrada da pessoa na residência ou passar qualquer tipo de informação, o cliente deve entrar em contato com o 0800 da Saneago e confirmar se há alguma ordem de serviço para aquele endereço”, afirmou a superintendente de Ouvidoria da Saneago, Stella Márcia Lino.

Agendamentos

Com relação aos agendamentos, a superintendente explicou ao POPULAR que os serviços agendados são realizados somente em horário comercial, de segunda a sexta-feira, e que não são feitas cobranças durante as visitas ou execução do trabalho.

“Fora do horário comercial, como aos finais de semana e feriados, são realizados, geralmente, apenas os serviços emergenciais. Também é importante lembrar que a Saneago não faz nenhuma cobrança à parte. Caso haja algum tipo de cobrança para que um serviço seja feito, ela será orientada durante o atendimento pelo call center ou atendimento presencial em uma unidade do Vapt Vupt. Ou seja, o cliente não deve pagar nada no momento da execução do serviço”, destacou.

A superintendente reforça ainda que a maioria dos serviços realizados pela Companhia é feito do lado externo das residências. “O nosso padrão fica do lado de fora, no muro, ou na fachada do imóvel. Quando se trata de um condomínio, por exemplo, geralmente o síndico ou o zelador recebe o nosso funcionário, uma vez que os hidrômetros ficam na área comum do prédio”, afirmou.

Vistoria

Segundo a Saneago, apenas em vistorias de irregularidades ou para verificação de fonte alternativa de água, o funcionário adentra nas residências ou comércios, com a devida autorização do proprietário. “Geralmente, quando uma visita é agendada, o próprio cliente recebe uma ligação da Saneago para agendar o atendimento'', afirmou Stella Márcia.