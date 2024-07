Santuário de onças em Corumbá de Goiás abre as portas para visitação

“De férias com as feras”. Esse é o lema do Instituto Nex No Extinction (que significa ‘sem extinção’, em tradução livre), uma Organização Não Governamental (ONG) que atua há 24 anos na proteção das onças no Brasil. O santuário das onças fica em Corumbá de Goiás e está de portas abertas para visitação.

“O Instituto trabalha em defesa de onças ameaçadas pelo tráfico, caçadores e de extinção”, explica a gestora Cristina Gianni ao Daqui. Das 25 onças cuidadas pelo instituto, cada uma carrega uma história de luta: vítima de um tiro, órfã ainda filhote, resgatada de maus-tratos.

Cristina explicou que o Nex é um criadouro científico que obteve licença para abrir somente a um público previamente agendado, não ao público em geral. Essa licença foi concedida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad). As visitas são monitoradas e realizadas em datas específicas.

Por isso, para visitar o local, é preciso agendamento. O tour, que dura um dia, é aberto para inscrições e realizado quando conseguem formar um grupo. O próximo acontece em 25 de agosto, em um domingo. No passeio, a história de cada uma das 25 onças é contada, os visitantes podem ir até a cachoeira e ainda alimentar as onças.

O custo do tour é de 250 reais por pessoa, e 150 para crianças de até 10 anos. A equipe do Instituto considera os valores como doações, já que o objetivo com as visitas, além de conscientizar e educar sobre a extinção e proteção da onça-pintada, é arrecadar fundos para a manutenção dos animais. O valor arrecadado com a visita contribui com os gastos de uma semana de alimentação das onças, segundo a equipe já que comem cerca de 5 quilos de carne por dia.

A visita acontece de 9h30 às 15h30, e parte do valor cobre a alimentação - café da manhã, almoço, água e frutas - guias e seguranças. Outra parte do valor arrecadado é destinada à manutenção do Instituto.

Um outro tipo de passeio, chamado de “imersão”, dura quatro dias. Os visitantes ficam hospedados na sede do Instituto Nex e participam de aulas práticas e teóricas com uma bióloga, sobre enriquecimento ambiental, bem-estar, comportamento e manutenção animal. Ao final, o participante recebe um certificado de 32 horas. Neste caso, o investimento é de R$ 3.600. A próxima imersão ainda não tem data marcada.

Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp: +55 (61) 9.9603-9251 (Raffaela Ribeiro)