Saque extraordinário do FGTS vale a pena em algumas situações

O saque extraordinário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) começa a ser liberado a partir desta quarta-feira (20). O trabalhador poderá sacar até R$1 mil a depender do saldo que tiver em conta. De acordo com especialistas consultados pela reportagem, há situações em que vale a pena realizar a retirada, porém é necessário planejamento para uma movimentação segura e que compense financeiramente.

Pelo calendário divulgado pela Caixa Econômica Federal, os valores serão liberados de acordo com o mês de nascimento do trabalhador e o saque poderá ser realizado até 15 de dezembro de 2022. Os primeiros a receber são os nascidos em janeiro. A estimativa é de que R$30 bilhões serão liberados para aproximadamente 42 milhões de pessoas no País. Em Goiás, são 3,79 milhões empregados com carteira assinada, conforme o último dado divulgado pelo IBGE, mas o governo federal não informa quantos podem fazer a retirada.

O crédito extraordinário será realizado em poupança social aberta automaticamente pela Caixa e pode ser transferido para outras contas bancárias, por meio do Pix, além de saques nos terminais de autoatendimento do banco e nas casas lotéricas. Antes disso, porém, especialistas indicam atenção ao uso do dinheiro. O economista Marcus Antônio Teodoro Batista sugere prioridade para quitar as dívidas.

Levantamento realizado pelo Instituto Opinion Box em parceria com a Serasa mostra que 40% dos inadimplentes pretendem usar o crédito para limpar o nome. No Estado, são mais de 2,1 milhões de ofertas de pendências que podem ser quitadas com até R$1 mil. “Há dívidas com juro maior do que o valor que se pode ganhar no FGTS, então vale a pena sacar e liquidar. O que não é indicado é sacar somente por sacar”, pontua Marcus.

Planejamento

Caso o trabalhador não tenha dívidas, o economista também sugere verificar em casa se há investimentos a serem feitos para reduzir gastos fixos. "É uma oportunidade para comprar eletrodomésticos com menor gasto de energia, por exemplo. É importante usar com inteligência, porque para chegar a esse valor disponível demora um tempo”, reforça ao alertar que o saque sem planejamento pode levar a gastos desnecessários. Outra opção indicada é a oportunidade para investir no mercado financeiro.

Especialista da Mesa de Renda Fixa da Blue 3, Letícia Cosenza explica que é possível aplicar em praticamente todas as classes de ativos. “Em termos de rentabilidade, não compensa deixar na conta do FGTS, porque rende menos do que a poupança.” Em um ano, o valor líquido de R$1 mil, se não for retirado, chega a R$1.056,50, enquanto na poupança atinge R$1069,10, rendimento de 5,65% ante 6,91%, sem considerar a inflação.

“Há o mesmo risco para LCI e LCA, isento de imposto de renda e com maior rentabilidade.” Nesses casos, o rendimento salta para até 14,26%. Ao optar por não fazer o saque, a especialista alerta que o ganho real será negativo na rentabilidade devido ao peso da inflação. Por isso, afirma que é preciso avaliar o perfil de risco e aplicar para não perder dinheiro. “O mercado financeiro está mais democrático e há diferentes classes de ativos para escolher.”

Segurança

Ao realizar o procedimento de saque, o trabalhador precisa saber que não terá acesso a tudo o que possui na conta, porque está limitado ao teto de R$1 mil, mas não perderá direitos. A advogada trabalhista Carla Zannini explica que muitas pessoas acreditam no mito de que mexer nos valores do FGTS leva à perda da multa de 40% em caso de demissão. “O trabalhador não perde. Vamos supor que você possui R$30 mil e saca R$10 mil, a multa vai ser em cima dos R$30 mil e não sobre o que sacou, se refere ao valor depositado."

Para a segurança nos procedimentos que envolvem o saque extraordinário, a Caixa informou à reportagem, por meio de nota, que as consultas são feitas exclusivamente nos canais oficiais do banco, que também divulga orientações sobre como baixar o aplicativo FGTS. “O banco ressalta que não envia mensagens com solicitação de senhas, dados ou informações pessoais. Também não envia links ou pede confirmação de dispositivo ou acesso à conta por e-mail, SMS ou WhatsApp.”

Calendário do saque extraordinário do FGTS

Confira, pelo mês de nascimento, a partir de qual data você pode receber

Janeiro: 20 de abril

Fevereiro: 30 de abril

Março: 04 de maio

Abril: 11 de maio

Maio: 14 de maio

Junho: 18 de maio

Julho: 21 de maio

Agosto: 25 de maio

Setembro: 28 de maio

Outubro: 01 de junho

Novembro: 08 de junho

Dezembro: 15 de junho

Fonte: Caixa Econômica Federal