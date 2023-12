Sargento que matou Robertinho responde por deserção da PM

O sargento Paulo Antônio de Souza Júnior, condenado pela morte em 2017 do estudante Roberto Campos da Silva, o Robertinho, de 16 anos, e foragido da Justiça desde que escapou no dia 21 de outubro deste ano do presídio militar localizado no Batalhão da PM no Setor Marista, em Goiânia, vai responder pelo crime de deserção. A Polícia Militar apresentou à Justiça Militar o termo de deserção após não localizá-lo por uma semana.

O estudante foi morto na noite do dia 17 de abril de 2017, quando Paulo Antônio, acompanhado dos policiais militares Cláudio Henrique da Silva e Rogério Rangel Araújo Silva, invadiram à paisana a residência em que o adolescente se encontrava com o pai, Roberto Lourenço, de 48 anos, no Residencial Vale do Araguaia. Robertinho foi atingido por 11 disparos e o pai, que sobreviveu aos ferimentos, por cinco.

Durante o processo, o sargento pode ter a patente suspensa. O pedido foi feito pela 6ª Seção da Polícia Judiciária Militar em 13 de novembro. Se for localizado ou se apresentar, seguirá detido independentemente de haver ou não mandados de prisão por outros crimes. Além da condenação pela morte de Robertinho, o policial teve a prisão preventiva decretada em 16 de novembro por ter causado o adiamento de um júri no qual é acusado de uma tripla tentativa de homicídio.

Os documentos encaminhados à Justiça Militar apontam que uma equipe do presídio militar esteve na casa do sargento por três vezes entre os dias 25 e 28 de outubro em diligência para verificar se ele estava presente ou se havia algum parente ou conhecido no local, mas ninguém teria sido localizado. Vizinhos relataram à equipe não terem visto nenhum movimento na residência.

Paulo Antônio se encontrava detido desde julho e no dia da fuga estava trabalhando na limpeza do Comando de Missões Especiais (CME), que está instalado no mesmo batalhão. O serviço contava como remissão de pena. Como ele não voltou para a cela no horário estipulado, policiais foram até o CME e não o encontraram. Não foi divulgado até o momento se houve testemunhas ou se câmeras captaram o momento em que ele deixou o quartel.

O processo se encontra com a juíza Bianca Melo Cintra, da Auditoria Militar do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO). Até agora não houve uma decisão dela sobre o caso.

Mais um mandado

O juiz Jesseir Coelho de Alcântara, da 3ª Vara dos Crimes Dolosos contra a Vida e Tribunal do Júri de Goiânia, decretou a prisão preventiva de Paulo Antônio por estar foragido e atrapalhar o prosseguimento de um outro caso pelo qual responde pela tentativa de homicídio contra o agente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Leonardo Alves de Oliveira Rodrigues, de 33 anos, de sua mulher, Ana Paula Ribeiro, de 36, e da filha do casal, Ana Luísa Ribeiro Rodrigues, de 9, na tarde de 25 de agosto de 2018, na GO-020, em Goiânia.

Consta na denúncia deste caso, que tanto o acusado como as vítimas estavam de folga no dia, transitando pela rodovia no sentido Senador Canedo - Goiânia, quando o sargento se irritou com a velocidade do carro em que estava a família durante uma ultrapassagem e passou a segui-los, até se aproximar o suficiente para efetuar uma série de disparos. Quando Leonardo deu ré para escapar dos tiros, Paulo Antônio teria descido e atirado mais vezes. Os três escaparam ilesos.

O sargento chegou a ficar 30 dias preso na ocasião, mas depois passou a responder o processo em liberdade. A defesa do policial alega que em nenhum momento houve disparos, que no carro da vítima estava outro homem além do agente e que Paulo Antônio não viu a mulher e a criança, que o sargento estava, este sim, acompanhado da esposa e da filha e que o que houve foi uma briga de trânsito motivada pela postura agressiva de Leonardo seja no volante, quase acertando o carro do sargento, seja durante uma discussão entre os motoristas em seguida.

No dia 21, a sessão do júri chegou a ser iniciada, mas foi adiada tanto pela ausência do sargento como das testemunhas de defesa. Apenas as de acusação compareceram. Não foi marcada ainda uma nova data.

Caso Robertinho

Após uma série de adiamentos, Paulo Antônio e os outros dois policiais foram condenados pela morte de Robertinho e pela tentativa de homicídio contra seu pai. Cláudio e Rogério foram condenados a 10 anos e 8 meses e aguardam em liberdade pela decisão sobre os recursos peticionados. O sargento – que na época era soldado assim como os outros dois – levou uma pena maior por ter sido o autor confesso dos disparos.

O trio trabalhava no serviço reservado à paisana quando resolveram entrar na casa de Roberto. Antes, desligaram o relógio da energia. Por causa de um assalto anterior, o pai de Robertinho adquiriu uma arma e quando percebeu que apenas as luzes de sua casa estavam apagadas, ele deu um disparo para cima, temendo um novo roubo. A seguir, os militares iniciaram os disparos ainda do lado de fora. Os policiais alegaram que estavam em patrulhamento e que receberam uma denúncia de movimentação suspeita na casa.