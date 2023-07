Seapa e Emater fazem força-tarefa para orientação ao produtor sobre o PPA Goiás

Equipes da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) e Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater) estão percorrendo municípios goianos, desde a última segunda-feira (3), para incentivar agricultores familiares a participar do Programa de Aquisição de Alimentos Estadual (PAA Goiás).

A força-tarefa promove reuniões em assentamentos, cooperativas e outros espaços comunitários para tirar dúvidas e acelerar cadastros. Nos próximos dias os servidores estaduais já têm visitas confirmadas a 10 municípios.



Nesta quinta-feira (6) haverá reuniões em São João D’Aliança e São Gabriel. No dia seguinte, sexta-feira (7), Nova Roma e Cavalcante entrarão no roteiro. Os quatros municípios estão localizados na região do Nordeste Goiano, onde Flores e Iaciara já receberam as visitas dos técnicos do Governo de Goiás. Na próxima semana, entre os dias 10 e 15 de julho, o foco será o Sudoeste Goiano. A comitiva do PAA Goiás deverá passar por Santa Rita do Araguaia, Portelândia, Mineiros, Jataí, Rio Verde e Acreúna.



“Estamos fazendo uma grande mobilização para levar orientações e estimular o maior número possível de cadastros ao PAA Goiás. Todos as equipes e veículos da Seapa e da Emater estão envolvidos nesta força-tarefa”, destaca o secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Pedro Leonardo Rezende. “Chegamos agora à reta final do prazo de inscrições e queremos a participação de todos os agricultores familiares goianos no programa. Muitas vezes o produtor sabe cultivar a terra, mas tem dificuldade na parte burocrática, então é importante que estejamos próximos para tirar todas as dúvidas e auxiliar no que mais for possível”, completa.



Inscrições

O prazo de inscrições ao PAA Goiás se encerra no dia 19 de julho, quando se completam 30 dias da publicação do edital do programa no Diário Oficial do Estado. Conforme o edital, o Governo de Goiás vai adquirir os produtos na modalidade Compra com Doação Simultânea, ou seja, os alimentos deverão ser entregues diretamente a entidades sociais cadastradas pela OVG, e estas instituições repassarão os produtos a famílias carentes. Diferentemente da edição anterior, realizada em 2021, o PAA 2023 conta exclusivamente com recursos estaduais, oriundos do Fundo de Proteção Social de Goiás (Protege). A previsão é investir R$ 12 milhões no programa, com limite de pagamento de R$ 15 mil por proposta.



A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) e a Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater) são gestoras da iniciativa, em parceria com o Gabinete de Políticas Sociais (GPS) e a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), via Goiás Social.



Edital

O Edital do Programa de Aquisição de Alimentos do Estado de Goiás (PAA Goiás) está disponível nos sites oficiais da Seapa e da Emater: www.agricultura.go.gov.br e www.emater.go.gov.br. O documento traz todos os detalhes do processo de candidatura e seleção das propostas ao PAA 2023, bem como condições de participação no programa, tabela referencial de preço por produto e modelos de formulários.



Além da força-tarefa nos municípios, técnicos da Emater estão à disposição dos produtores nos escritórios locais em mais de 200 municípios goianos para auxiliar no preenchimento e no envio eletrônico da documentação. Posteriormente, eles também serão responsáveis por acompanhar o recebimento dos produtos.



As entidades sociais também devem se cadastrar para participar do PAA como beneficiárias recebedoras dos alimentos. A Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) é responsável por tirar dúvidas e cadastrar as candidatas. Já a classificação e a seleção tanto de produtores quanto de entidades estão a cargo do Grupo Gestor da Política Estadual de Compra da Agricultura Familiar (GG-Pecaf).



Mais informações: https://www.agricultura.go.gov.br/programas-e-projetos/paa-estadual.html

Atendimento para entidades: OVG/Banco de Alimentos (62) 3206-5881 / (62) 98223-0703

Atendimento para produtores: Emater (62) 3201-2300 / (62) 99977-6316