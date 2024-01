Secretário de Educação confirma recontratação até março de professores com contratos vencidos

O secretário de Educação de Goiânia, Rodrigo Caldas, confirmou nesta terça-feira (30) que os professores com contratos vencidos serão recontratados até março para que o município não sofra com déficit de profissionais. A informação foi divulgada em entrevista à jornalista Cileide Alves, no Chega Pra Cá, do jornal O Popular. Segundo o secretário, a recontratação também vale para servidores do administrativo.

"Diante da situação, os contratos que estão vencendo nós estamos autorizando. É uma decisão de gestão, para que esses contratos que forem do nosso interesse, naquelas escolas específicas, continuem trabalhando [...] Justamente para a gente não ter o problema do déficit de funcionários, tanto professores quanto administrativos”, afirmou o secretário.

De acordo com Rodrigo, aproximadamente 600 profissionais de cinco regionais serão recontratados e a medida foi tomada por conta da demora do processo seletivo que teve início em maio e só foi publicado no dia 23 de janeiro deste ano, um dia depois do início do ano letivo de 2024.

"O processo seletivo tem uma tramitação interna e é burocrático. Ele iniciou em maio e agora que saiu o edital de publicação. Então, por conta disso, nós estamos usando dessa estratégia para permitir que esse contrato continue nos ajudando até o final de março", explicou o secretário.

Rodrigo informou que assim que identificou a necessidade da prorrogação do processo seletivo, a Secretaria tentou convencer a Câmara Municipal a prorrogar os contratos para mais dois anos. Porém, a medida não foi aprovada e, em outubro de 2023, a Câmara aprovou o projeto que prorrogou os contratos temporários até o dia 31 de dezembro.

"Nós queríamos ter prorrogado esses contratos para um tempo um pouco maior porque a gente não sabia realmente quanto tempo demoraria para que esse processo seletivo chegasse nessa fase que nós chegamos agora. Infelizmente a gente não conseguiu fazer com que esse processo fosse prorrogado por dois anos e ele foi prorrogado até o final de dezembro” afirma o secretário.

Conforme Rodrigo, com o vencimento dos contratos, foi decidido, de forma interna, pela de recontratação dos 600 profissionais que devem continuar trabalhando até março deste ano.

"Nós chamamos os coordenadores das regionais e cada coordenador, juntamente com está, chamando os profissionais que nós temos interesse que continuem mais esse período de dois, três meses para poder suprir essa necessidade que estamos no momento. Isso foi uma decisão interna, juntamente com nossos coordenadores e diretores”, disse o secretário.

Ainda segundo Rodrigo, caso o processo seletivo finalize até 22 de fevereiro, os contratos serão encerrados antes de março.

"Pode ser que se o processo seletivo finalize dentro do prazo previsto e a gente não precise que eles se estendam", explicou Rodrigo.