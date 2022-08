Secretaria ajusta mudanças no trânsito da 44, em Goiânia

A Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) realiza levantamentos e ajustes em um projeto de remodelação no trânsito da Região da 44, em Goiânia. O trabalho passa pela revisão de um plano anterior.

O serviço tem estimativa de ser concluído entre o fim desta semana e o início da próxima. A implantação de um binário envolvendo as avenidas 44 e Contorno é uma das propostas. Assim que o projeto estiver concluído, o mesmo será apresentado para a comunidade.

Em entrevista nesta quarta-feira (8), o titular da SMM, Horácio Mello, informou que a secretaria está “resgatando” projetos anteriores de mudanças em algumas regiões da capital, como a 44 e o Jardim América. No entanto, eles serão revistos antes da possível implantação de cada um.

No caso da 44, Mello afirmou que técnicos da SMM estão na região. Eles fazem levantamentos que contemplam a contagem de pedestres, carros, ônibus e demais veículos, com a informação de origem e destino. Drones estão sendo utilizados no serviço.

“É uma região rica, que merece melhorias e o prefeito (Rogério Cruz) quer que a gente aprimore os deslocamentos lá”, enfatizou Mello.

O binário faria com que a 44 tenha sentido único (norte-sul) e a opção para cruzar a região do sul para o norte seria a Avenida Contorno. Esta seria uma das alterações mais significativas na região e uma das reivindicações da Associação Empresarial da Região 44 (AER-44) (veja mapa).

A intenção, segundo o novo presidente da AER, Lauro Naves Dias, e o secretário Horácio Mello é priorizar o pedestre e garantir maior fluidez na circulação de veículos na área.

Dias afirmou à reportagem que esteve em reunião com Mello no último dia 21, quando foi apresentado um mapa de todas as possíveis mudanças em discussão. “Precisamos começar o sistema binário para ter mais permanência do pedestre na região e maior conforto dos lojistas”, afirma o presidente da AER44.

Além disso, Dias explicou que outra prioridade para ser aplicada em breve é o reforço da segurança na Avenida Leste-Oeste. “Pelo fluxo diário, precisa ser uma via de sentido mais lento, por isso, é preciso (implantar) faixas para a redução de velocidade”, argumenta. A avenida cruza a Praça do Trabalhador e os principais shoppings do espaço.

Ao todo, o presidente diz que circulam cerca de 10 mil veículos diariamente na região. Sendo em torno de 6 mil carros de passeio, 4 mil motocicletas e 120 ônibus que chegam ao Terminal Rodoviário de Goiânia.

Estacionamento gratuito

Visando a comodidade dos veículos, inclusive os transportes coletivos de excursão, que vão até a região para compra de roupas, Dias reforçou com o prefeito Rogério Cruz (Republicanos), durante a cerimônia de posse do novo presidente, a importância do uso da Praça do Trabalhador para o estacionamento gratuito de veículos, assim que a obra desta for concluída.

Outro anseio da AER44 é reformar as ruas paralelas à 44. As pistas dos veículos seriam estreitadas para implantação de calçadões dos dois lados, com um fluxo destinado a carga e descarga.

“Pretendemos também arborizar, inserir quiosques e bancos para os pedestres, com a instalação de videomonitoramento”, afirma.

Neste cenário, para os lojistas abastecerem as lojas terá o local de carga e descarga. “Mas também podem abastecer no início da manhã e período noturno”, explica Dias.

Por fim, em uma terceira etapa, ainda sem data estipulada e que, segundo o presidente, não está diretamente ligada a mudanças viárias da Região 44, é a ligação da Avenida Goiás ao BRT Norte-Sul. “O BRT até a Rua 44 é importante para pegar o fluxo de pessoas que vêm do transporte público, então, automaticamente diminuirá a quantidade de carros na região.”

Dias ainda comenta que as mudanças no trânsito internamente e no transporte público, poderão melhorar a permanência do pedestre no local. (Manoella Bittencourt é estagiária do GJC, sob a supervisão do editor Rodrigo Hirose, em convênio com a PUC-Goiás/Colaborou Deivid Souza)