Secretaria da Educação divulga portaria que permite revista de mochilas em Goiás

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) publicou no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) a portaria 1867 que concede poder para servidores da pasta vistoriarem mochilas de alunos da rede.

O ato foi feito ainda na noite desta terça-feira (11), após o anúncio da medida pelo governador Ronaldo Caiado no Palácio Pedro Ludovico. O texto tem validade, conforme a titular da Seduc, Fátima Gavioli, informou ao Daqui nesta quarta-feira (12) por 90 dias. “É o prazo que a gente acredita que vai ter para fazer a aquisição dos detectores de metais dentro da lei de licitação (8.666/93) e dar o curso de como usar este equipamento para a pessoa que vai ficar no portão fazendo este trabalho”, disse.

A secretária afirmou ainda que a abertura da mochila pelo aluno é uma medida necessária diante do contexto da circulação de supostas ameaças de ataques às unidades de ensino.

Durante as tratativas para dar uma resposta ao clima de insegurança na comunidade escolar, foi proposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) a criação de um grupo de trabalho. Este colegiado será formado também pelos conselhos tutelares que vão apoiar a tarefa de chamar a atenção dos pais para a responsabilidade dos mesmos para com os filhos. “O conselho vai nos auxiliar no trabalho de palestras, até de alerta. Olha: ‘o seu filho é responsabilidade sua também. Você precisa nos ajudar’”.

Integram o grupo de trabalho MP-GO, Secretaria de Segurança Pública (SSP-GO), Defensoria Pública, Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO), Conselho Estadual de Educação (CEE), Ordem dos Advogados Seção Goiás (OAB-GO), secretarias municipais e o Conselho Tutelar.

A Seduc tem um núcleo de saúde que trabalha as questões emocionais, de escuta e acolhimento. Em fevereiro foi feita uma reforma na estrutura administrativa e criada uma coordenação específica para estudantes, que será gerida por uma psicóloga de carreira da pasta. Os 80 psicólogos e 80 assistentes sociais que vão atuar no trabalho emocional devem ser contratados até junho, prevê a secretária. A proposta é que com mais profissionais, haja uma equipe em cada uma das 40 regionais da educação em Goiás. “Será um atendimento regionalizado, com palestras, com ações, com atividades para trazer de volta esta cultura de paz para a escola.”

O governo estadual tem sido enfático ao informar que não haverá suspensão das aulas. O argumento é que isto atinge os objetivos de quem faz circular os boatos de supostos ataques planejados nas unidades de ensino.