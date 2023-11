Secretaria de Educação abre período de matrículas na rede estadual

O período de solicitação de matrículas na rede pública estadual de Educação começa na próxima segunda-feira (13). Os interessados devem acessar o site www.matricula.go.gov.br, preencher o formulário e indicar até três opções de escola nas quais deseja concorrer a uma vaga.

Para o ano letivo de 2024, segundo a Secretaria de Estado de Educação (Seduc), são ofertadas vagas para os anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano), ensino médio (1ª a 3ª série) e para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), distribuídas entre as 998 instituições públicas estaduais de ensino.

Assim como nos anos anteriores, a solicitação de matrícula na rede estadual de Educação será feita de forma on-line. No ato da solicitação, o interessado deve informar seu nome completo, data de nascimento, CPF, endereço e telefone para contato.

Além disso, é necessário informar a etapa de ensino, a série, o turno e até três opções de escola nas quais o aluno deseja se matricular. Após a solicitação, o sistema fará a alocação com base nas indicações do interessado e no número de vagas em cada unidade escolar.

O resultado da solicitação estará disponível a partir do dia 11 de dezembro. A partir dessa data, o aluno deverá acessar o mesmo site da matrícula, verificar o nome da escola na qual a vaga foi disponibilizada e comparecer na unidade escolar portando os documentos pessoais (do estudante e do responsável), comprovantes de endereço e de escolaridade.

Pela primeira vez será necessário apresentar, também, o certificado de vacinação, emitido por uma unidade de saúde.

O prazo para confirmação e efetivação da matrícula termina no dia 15 de dezembro.

RENOVAÇÃO

Para as crianças, jovens e adultos já matriculados na rede estadual, a renovação de matrícula será feita de forma automática e deverá ser confirmada por meio do Termo de Renovação assinado pelos pais e/ou responsáveis.

Caso o aluno não tenha interesse em permanecer na unidade em que estuda, será necessário solicitar a Transferência por Interesse Próprio (TIP) até o dia 3 de dezembro.