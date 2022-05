Secretaria de Mobilidade amplia teste de semáforos inteligentes com câmeras em Goiânia

A Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) ampliou o número de pontos de Goiânia com câmeras de videomonitoramento junto aos semáforos em um projeto-piloto. Agora, a Avenida Castelo Branco, no Setor Rodoviário, na região Oeste, conta com o aparato tecnológico. Os primeiros equipamentos já estavam instalados no cruzamento da Avenida Cerrado com a Avenida Olinda, no Setor Park Lozandes, região Leste da capital. A ação faz parte de um conjunto de mudanças que vem sendo desenvolvido pelo Paço Municipal para a utilização de tecnologia no trânsito da cidade.

No caso das câmeras de videomonitoramento, a instalação se deu nos aparelhos semafóricos e direcionada para as faixas de tráfego. A SMM informa que o “objetivo é dar maior fluidez ao trânsito na região”. “As câmeras possuem um sensor capaz de identificar a quantidade de veículos que trafegam naquele ponto, por minuto, de forma a calcular o fluxo em cada via semaforizada”, informa a pasta. Desde o início deste mandato, em janeiro de 2021, há o interesse da gestão em utilizar semáforos inteligentes, que são capazes de identificar o tráfego e então flexibilizar o tempo de abertura e fechamento nos cruzamentos para os veículos.

“A vantagem deste tipo de equipamento inteligente é calcular o tempo de abertura conforme a vazão de veículos”, ressalta a SMM, que frisa ainda que o semáforo inteligente não tem caráter fiscalizatório e punitivo, mas visa à otimização na fluidez do trânsito. Além do monitoramento do tráfego através destes equipamentos, o Paço Municipal tem utilizando também drones para fazer a contagem do fluxo de veículos.

As aeronaves não tripuladas foram utilizadas, por exemplo, para os estudos de engenharia que redundaram nas mudanças realizadas na Praça Cívica, com a criação de um novo anel que circula a região central, e ainda do Jardim América. Neste caso, há a criação de dois corredores nas ruas C-148 e C-149, que se tornarão um binário, mas as alterações ainda não estão em vigor, o que deve ocorrer na segunda quinzena de maio.

No final de abril, a SMM chegou a publicar um aviso de cotação de preços para a aquisição de dois drones. Os equipamentos seriam utilizados justamente para o monitoramento do tráfego, visto que a experiência tinha sido proveitosa e seria mais econômico a compra dos aparelhos no lugar de manter a locação para a realização dos estudos necessários.