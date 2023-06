Secretaria de Saúde disponibiliza ferramenta para ajudar na busca de crianças não vacinadas

Uma nova ferramenta desenvolvida pela Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) permitirá que os municípios goianos saibam quais crianças estão com calendário vacinal atrasado. De início, 10 cidades, com população inferior a 50 habitantes com até um ano de idade, já estão em fase de teste com o Sistema de Busca de Susceptíveis/Não Vacinados – que são crianças com maior risco de adquirir doenças preveníveis por vacinas.

A ferramenta possibilitará que agentes de saúde tenham acesso aos dados disponíveis dessas crianças para que a busca ativa seja realizada. A reportagem, a superintendente estadual de Vigilância em Saúde, Flúvia Amorim, disse que o sistema facilitará a busca ativa e identificação dessas crianças.

A gente quis ter uma ferramenta que possibilite o município identificar que criança está sem vacina, onde ela mora, o endereço, o telefone... Vamos conseguir identificar quais são as vacinas estão atrasadas, e isso vai facilitar para que a equipe daquele município consiga ir naquele local e já saber o que precisa levar para recuperar essa cobertura vacinal", disse.

A ferramenta já está disponível nos municípios de Araçu, Avelinópolis, Brazabrantes, Campestre de Goiás, Caturaí, Damolândia, Itaguari, Jesúpolis, Santa Rosa de Goiás e Taquaral de Goiás. Segundo a SES-GO, apenas em 2023, mais de 193 mil doses foram aplicadas dentro do Calendário Nacional de Vacinação em crianças de até um ano. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que, anualmente, as vacinas salvam mais de 3 milhões de vidas ao redor do mundo.

Queda vacinal

Desde 2016, a cobertura vacinal está em queda no Brasil. Em 2015, os índices de cobertura vacinal, que chegaram a 97%, caíram a 75% em 2020, segundo dados do Ministério da Saúde. As maiores quedas dizem respeito às vacinas para a BCG (38,8%) e a Hepatite A (32,1%), entre 2015 e 2021.