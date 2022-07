Secretaria de Saúde libera quarta dose contra Covid para população acima de 30 anos em Goiás

Atualizada às 17h56 de 25/7

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-GO) anunciou nesta segunda-feira (25) a disponibilização da quarta dose da vacina contra a Covid-19 para a população acima de 30 anos em Goiás. Para receber a quarta dose, ou segunda dose de reforço, é necessário ter recebido a primeira dose de reforço há quatro meses, no mínimo.

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia confirmou que a vacinação dos moradores nesta faixa etária começa já nesta terça-feira (26). A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia disse que foi notificada da decisão pela SES e que os interessados na vacinação podem procurar qualquer um dos 35 postos fixos de imunização em funcionamento na cidade. A aplicação deve obedecer o intervalo mínimo de quatro meses entre a terceira e a quarta dose. É necessário também apresentar documentos pessoais e o cartão de vacinação.

Além do critério de faixa etária que autoriza pessoas acima de 30 anos a receberem o segundo reforço, trabalhadores da saúde e imunossuprimidos acima de 18 anos que tenham recebido a terceira dose (qualquer que seja o imunizante) há quatro meses também continuam aptos a receberem a quarta dose da vacina.

A Prefeitura de Goiânia também anunciou que começa a aplicar o segundo reforço (4ª dose) nesta terça-feira (26) na capital. A vacinação pode ser realizada com os imunizantes da Pfizer, AstraZeneca ou Janssen e está disponível em 72 locais, além da agenda da van da VacinAção.

Goiânia tem 224.439 moradores com idade entre 30 e 39 anos, segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mas, como explica o titular da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Durval Pedroso, nem todos estão aptos a receber a 4ª dose em virtude de atrasos do esquema vacinal da população. “Levando em consideração que 519.618 pessoas em Goiânia ainda estão com o primeiro reforço em atraso”, afirmou.

De acordo com a SES-GO, mais de 415 mil goianos com idade entre 30 e 39 anos estão aptos a receberem a segunda dose de reforço. A pasta disse ainda que os municípios têm doses suficientes para a aplicação do segundo reforço nessa faixa etária e que vai encaminhar nova remessa de vacinas nesta terca-feira (26).

Nota SES-GO

A Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO) informa que, considerando o intervalo de quatro meses recomendado entre o primeiro reforço (3ª dose) e o segundo reforço (4ª dose) consta que 416.810 pessoas com 30 a 39 anos de idade estão elegíveis para tomar o segundo reforço.

Informamos que os municípios já possuem doses para iniciar a vacinação deste público e está prevista distribuição de uma nova remessa de doses a partir do dia 26/07.

Esclarecemos, que conforme orientações técnicas a vacina a ser utilizada para a dose de reforço deverá ser, preferencialmente, da plataforma de RNA mensageiro (Comirnaty/Pfizer) ou, na ausência desta, de maneira alternativa, vacina de vetor viral (Janssen ou AstraZeneca).

A SES informa que os municípios já estão aptos a iniciar a vacinação visto que, já tem aplicado a segunda dose de reforço para outras faixas etárias já elegíveis. Na oportunidade informamos que, será emitida a nota técnica aos munícipios após publicação da resolução da Comissão Intergestores Bipartite.