Secult Goiás abre inscrições para oficina gratuita “Atuação Básica para Cinema”

A Secretaria de Estado da Cultura (Secult), por meio da gerência de Fomento ao Audiovisual e Salas de Cinema, está com inscrições abertas até 15 de abril, para a oficina gratuita “Atuação Básica para Cinema - Expressão Corporal e suas Aplicações na Atuação para o Cinema e Audiovisual”, com a roteirista e produtora Nayara Tavares.

O curso será realizado no dia 20 de abril, em formato presencial, das 14h às 18h, na Sala de multimídia João Bênnio, na Vila Cultural Cora Coralina. Os interessados devem se inscrever pela plataforma Mapa Goiano, na aba “Oportunidades”. Serão disponibilizadas 30 vagas. Caso sejam recebidas mais de 30 inscrições, a organização considerará a inscrição recebida por ordem de envio de horário e data.

A oficina irá oferecer aos alunos uma introdução ao mundo da arte atuação, com objetivo de proporcionar uma compreensão básica dos elementos fundamentais da performance de atuação para cinema e incentivar o desenvolvimento de habilidades específicas relacionadas à expressão corporal, vocal, emocional e criativa.

A palestrante

Natural de Goiânia, Nayara Tavares é graduada em Cinema e Audiovisual pela Universidade Estadual de Goiás (UEG - 2023). No âmbito da apresentação e produção, contribuiu ativamente na UEG TV, destacando sua versatilidade artística que se estendeu à televisão e ao YouTube, onde teve participação expressiva nos programas "Nerdista" (2015), "Curta Aí" (2019) e "Casa Comigo" (2020), veiculados pela UEGTV.

Seu talento e dedicação foram reconhecidos ao receber o prêmio de Melhor Atriz no renomado Festival de Jericoacoara, pela sua atuação no filme "Marcas d’água", dirigido por Thais Oliveira (2012). Em 2022, paralelamente, produziu e também apresentou o I Kino- Script - Concurso de Roteiro Audiovisual.

Nayara também trabalhou como estagiária de suporte audiovisual em EAD no Instituto Federal de Goiânia (IFG). No ano de 2023, assume múltiplos papéis como diretora, jornalista, roteirista e apresentadora no programa "Mosaico - Sesc". O destaque como diretora veio com o filme "Dançando com as Letras", o qual dirigiu, roteirizou e produziu, sendo premiado como Melhor Curta-Metragem pelo Júri Popular no prestigiado Festival Internacional de Goiânia.

Além atuar como assistente/operadora de estúdio no Goiás TEC. Entre 2002 e 2013, participou das peças “Capitães de Areia” (Jorge Amado), “Brinkatores”, “Palhaçaria Teatral” e também no Projeto de Extensão PUC Goiás 2013, sob a direção de Marlos Pedrosa.

Serviço: Oficina gratuita “Atuação Básica para Cinema”

Inscrições: de 15/03/24 a 15/04/2024

Presencial: 20 de abril, das 14h às 18h

Local: Sala de multimídia João Bênnio - Vila Cultural Cora Coralina (R. 3, s/n - St. Central, Goiânia)