Secult Goiás abre inscrições para oficina gratuita de Planejamento e Produção Audiovisual

A Secretaria de Estado da Cultura (Secult), por meio da gerência de Fomento ao Audiovisual e Salas de Cinema, está com inscrições abertas a partir desta terça-feira (19) até 5 de abril para a oficina gratuita “Planejamento e produção Audiovisual - da Pré à Pós-produção audiovisual", com a produtora Sildênia Santos.

O resultado será divulgado no dia 8 de abril. A oficina será realizada no dia 13 de abril de 2024 (sábado), das 14h às 17h30, com atividades no formato presencial, na Sala de multimídia João Bênnio, na Vila Cultural Cora Coralina. Os interessados devem se inscrever pela plataforma Mapa Goiano, na aba “Oportunidades”.

Serão disponibilizadas 30 vagas. Caso sejam recebidas mais de 30 inscrições, a organização considerará a inscrição recebida por ordem de envio de horário e data. A oficina “Planejamento e produção Audiovisual” tem a finalidade de preparar os participantes para iniciar sua jornada na produção audiovisual, desde a concepção da ideia até a finalização do projeto.

Serão abordados os seguintes tópicos: como a produção tira um projeto do papel, o planejamento e os caminhos para realizar uma boa pré e garantir um bom set; auxiliar na criação de um plano de produção abrangente, incluindo cronogramas, locações, listas de equipamentos e elenco; discutir o gerenciamento eficiente do set de filmagem, abordando aspectos como segurança, organização e colaboração entre a equipe; produção em set, como fazer dar certo em meio a desafios; e a desprodução, sobre finalizar deixando portas abertas.

A oficineira

Sildênia Santos é produtora com graduação em Cinema e Audiovisual pela Universidade Estadual de Goiás (UEG). Iniciou sua atuação no audiovisual em festivais e filmes ainda durante a faculdade como assistente de produção. Tem trabalhado como produtora e em outras funções relacionadas à produção em filmes, séries, TV, eventos de mercado, podcast, transmissões ao vivo, rádio, oficinas audiovisuais e reality show. Já desempenhou função de diretora de produção, coordenadora de produção e produtora executiva.

Serviço: Oficina gratuita “Planejamento e Produção Audiovisual”

Inscrições: de 19/03/24 a 05/04/2024

Aula presencial: 13 de abril, das 14h às 18h

Local: Sala de multimídia João Bênnio – Vila Cultural Cora Coralina (R. 3, s/n – St. Central, Goiânia)