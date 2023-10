Secult Goiás terá programação especial para o Dia das Crianças

Em comemoração ao Dias das Crianças e Dia Nacional do Fanzine, celebrados nesta quinta-feira, 12 de outubro, a Gibiteca Jorge Braga, Biblioteca Pio Vargas e Museu de Imagem e do Som (MIS), unidades da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), terão uma programação especial.

As atividades são gratuitas e serão realizadas até quarta-feira, como parte do projeto “Cultura Kids”. O evento vai oferecer oficinas de quadrinhos, exibição de filmes, mesa redonda, contação de histórias, teatro e ‘baladinha’ literária, todas as atividades são voltadas para o público infantil e infanto juvenil.



A Turma do Cabeça Oca abriu a programação nesta segunda-feira (9) com um pocket teatro para os pequenos e muitas brincadeiras, além da presença da atriz Andressa Moura com a personagem Bela (da Bela e a Fera) e muitos filmes no Museu da Imagem e do Som (MIS).



Confira a programação:

Dia 10 de Outubro – Das 9h às 11h e das 14h às 16h

- Oficina Fanzinando Quadrinhos – Para se conhecer e fazer uma HQZine

Nesta oficina os participantes irão aprender os conceitos da linguagem das Fanzines e HQs.

Prof. Dr. Gazy Andraus (Pós-doutorando pelo PPGACV-FAV-UFG) e Laura de Oliveira Moraes (Discente em Graduação de Design de Moda pela FAV-UFG.

Horário: 9h às 11h (Biblioteca Pio Vargas) limitado a 40 vagas



- Oficina de Origami - Vitória Régia - 14h às 15h (MIS) limitado a 20 vagas.

- Contação de histórias - Tia Cristina - 14h às 16h (Gibiteca Jorge Braga).

- Mesa em homenagem ao Dia Nacional do Fanzine – 15h (Biblioteca Pio Vargas) - público a partir dos 12 anos de idade.

Tema: A experiência de criação de fanzines de quadrinhos e webcomics Palestrantes: Edgar Franco (docente da UFG) e Cátia Ana (Programadora Visual da UFG). Mediação: Cláudio Aleixo (docente da UFG).



Dia 11 de Outubro das 9h às 11h e das 14h às 16h.

- Oficina Fanzinando Quadrinhos – Para se conhecer e fazer uma HQZine - 9h às 11h (Biblioteca Pio Vargas) limitado a 40 vagas.

Prof. Dr. Gazy Andraus (Pós-doutorando pelo PPGACV-FAV-UFG) e Ana Laura Torquato (Discente em Pós Graduação de Arte e Cultura Visual pela FAV-UFG.

- Mesa em homenagem ao Dia Nacional do Fanzine – 15h (Biblioteca Pio Vargas) - público a partir dos 12 anos de idade.

Tema: A importância cultural e pública de uma Gibiteca e Fanzinoteca (e o Dia Nacional do Fanzine). Palestrantes: Rubem Ramos (docente da UFG) e Gazy Andraus (Pós-doutorando pelo PPGACV-FAV-UFG). Mediação: Amir Maranhão (Piozine) (egresso da UFG).

- Contação de Histórias – 14h30 às 15:30h - Andressa Moura com a personagem Branca de Neve (Gibiteca Jorge Braga).

- Baladinha Literária com músicas infantis do acervo do MIS – das 15:30h às 16:30h (Gibiteca Jorge Braga).