Sede do Conselho Tutelar de Campinas sofre novo arrombamento

O primeiro dia útil do mês de janeiro de 2023 foi de desapontamento para os conselheiros tutelares que atuam no Conselho Tutelar da região de Campinas, mais antigo bairro de Goiânia. A sede do órgão, mais uma vez foi alvo de furto deixando o local totalmente sem condições de trabalho. “Meu nome é revolta!”, disse a secretária Érika Reis, há oito anos atuando na região. Uma reunião nesta terça-feira (3) vai discutir a proposta de paralisação de todas as unidades da capital.

Falando em nome do colegiado de conselheiros da região, Érika contou ao Daqui que no ano de 2022 a sede do órgão, que atende 140 bairros, foi furtada seis vezes e um servidor e um usuário sofreram assaltos. Por causa das muitas invasões de marginais, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social (Sedhs), pasta à qual os Conselhos Tutelares são vinculados administrativamente, esteve no prédio e colocou, segundo Érika, uma madeira no local da porta. “Mas não adiantou nada. Os bandidos já conhecem as novas vulnerabilidades.”

De acordo com os conselheiros, por várias ocasiões, a Semas, a Guarda Civil Metropolitana e o Ministério Público foram comunicados da situação de vulnerabilidade do prédio e dos furtos que vêm ocorrendo de forma sistemática. Do local já foram levados os aparelhos de telefone e TVs, hidrômetro, fraldas, botijão de gás e alimentos comprados pelos próprios conselheiros. No dia 26 de dezembro foi feito um Registro de Atendimento Integrado feito junto à Polícia Civil para comunicar um arrombamento.

A preocupação aumenta neste mês de janeiro porque pais e responsáveis buscam o Conselho Tutelar para conseguir matrículas na rede pública de ensino. “Não temos condições nenhuma de funcionamento. Estamos indignados porque não temos dignidade para trabalhar”, afirmou Érika Reis. O Conselho Tutelar de Campinas funciona numa casa antiga na Rua dos Ferroviários, na Esplanada dos Anicuns. É um dos maiores da capital e já teve projeto na Câmara de Vereadores para dividi-lo.

Em nota, a Sedhs informou que a Prefeitura de Goiânia tem projeto de reformar todas as unidades dos conselhos tutelares da capital. Procedimento administrativo para contratar uma empresa com este objetivo deve ter início no próximo mês de fevereiro. De acordo com a pasta, “seguindo determinação do prefeito Rogério Cruz, a Sedhs trabalha para que os conselhos funcionem em prédios próprios, para que seja realizada a instalação de equipamentos de segurança em todas as unidades”.

Conforme a nota, a questão da segurança e da reforma dos prédios que abrigam os conselhos tutelares foi debatida na última semana com representantes dos órgãos. Ainda este mês, conforme a Sedhs será instalado um equipamento de monitoramento, com alarme, em todas as unidades. “A secretaria solicitou à Guarda Civil Metropolitana o reforço no policiamento do Conselho Tutelar de Campinas”, informou o órgão.