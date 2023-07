Seinfra acredita em incêndio acidental no túnel da Araguaia, em Goiânia

GABRIELLA BRAGA

A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) afirma que há indícios de que o incêndio no túnel Jaime Câmara, localizado na Avenida Araguaia, no Setor Central de Goiânia, foi acidental. Conforme a pasta, o fogo teria sido causado por uma pessoa em situação de rua que se abrigava na parte superior da estrutura. O revestimento foi parcialmente danificado.

O foco de incêndio teve início no final da noite de domingo (9) e foi controlado ainda na madrugada desta segunda-feira (10) pelo Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás (CBM-GO). A corporação diz que foi acionada por “incêndio em entulhos de lixo na base do viaduto”.

De acordo com a Seinfra, o dano foi “apenas em algumas placas de ACM”, que foram removidas. Um engenheiro-perito da pasta constatou que não houve dano estrutural.

“A equipe identificou que na estrutura acima do viaduto estava vivendo uma pessoa em situação de rua. Todos os pertences foram retirados do local para averiguar a origem do fogo”, diz nota da secretaria. E acrescenta: “A Seinfra providenciou uma equipe para a retirada dos entulhos e limpeza da via”.

A reportagem esteve no local nesta segunda-feira (10) e observou que uma televisão, outros aparelhos eletrônicos, cabides, roupas, utensílios domésticos e itens de higiene são parte dos pertences removidos de dentro da estrutura superior do túnel.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social (Sedhs) aponta que uma equipe acompanhou presencialmente o desdobramento do caso durante esta segunda-feira.

Até o momento, no entanto, ainda não foi possível identificar a pessoa em situação de rua, ou mesmo quantas pessoas residiam no local. Também não há informação do local para onde os pertences foram levados.

A Seinfra diz ainda que um cachorro foi encontrado debilitado no local e teve de ser encaminhado até o Centro de Bem-Estar Animal, “onde ficou aos cuidados dos profissionais da Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma)”.

Em nota, a agência explica que a Unidade de Pronto Atendimento Veterinário (UPAVet) recebeu o animal, levado pela Guarda Civil Metropolitana (GCM). “Durante a consulta não foi identificado pelos veterinários (a presença de )queimaduras no cachorro, assim como o animal não apresentou nenhuma alteração cardíaca. O animal se alimentou e tomou água na UPAVet e, após monitoramento, recebeu alta”, explica o texto.

Na manhã desta segunda-feira, parte da pista, no sentido que sai da Avenida Independência rumo à Praça Cívica, teve de ser interditada pela Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM). A Defesa Civil, no entanto, afirma que não há risco para quem transita pelo local.

A Polícia Civil deve investigar as causas do incêndio.

O túnel Jaime Câmara foi inaugurado em outubro de 2013 pelo então prefeito Paulo Garcia. A construção da estrutura ficou paralisadas por um ano. Após a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semob), antiga Seinfra, assumir a realização da obra, foram sete meses até ser concluída.

A estrutura possui 296 metros de extensão por 18 metros de largura. Na parte superior, uma passarela para pedestres liga o Parque Mutirama ao Parque Botafogo. A área conta com espaço para esportes e lazer.

A definição do nome em homenagem a Jaime Câmara foi feita por meio da Lei 9.174, de 19 de setembro de 2012, sancionada por Paulo Garcia.