Seis morrem em acidente na GO-060, entre Turvânia e Nazário

*Atualizada em 12/9 às 11h20

Três homens e três mulheres morreram na madrugada desta segunda-feira (12) após os carros em que eles estavam colidirem na GO-060, entre os municípios de Turvânia e Nazário. Quatro pessoas estavam em um Golf que teria invadido a pista e colidido com um Astra, onde estavam outras quatro pessoas.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) informou ter sido acionada à 1h de hoje para socorrer as vítimas de um acidente no Km-77 da GO-060.

Italo Afonso Mota dos Santos, Adalberto Teodoro dos Santos, Mariana Pires Sobrinho e Vitoria Ribeiro Batista seguiam em um carro modelo Golf no sentido Turvânia a Nazário quando o veículo invadiu a pista contrária e colidiu lateralmente com um carro modelo Astra, ocupado por Weuler Cesar do Carmo, Waquison Luiz do Carmo, Uelison Vicente do Carmo e Maria Dalva do Carmo Martins.

Todos os que estavam no Golf morreram ainda no local.

Quanto aos ocupantes do Astra, um, Maria Dalva, morreu no local. Já outro, Uelison, chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital. Weuler e Waquison sobreviveram e foram levados para o hospital.

Conforme apurado pela reportagem, Maria Dalva e Uelison, ambos mortos, eram irmãos.

A PRE informou que a interdição da pista não foi necessária.

A reportagem tenta confirmar o estado de saúde de Weuler e Waquison.