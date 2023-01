Sem os braços, goiana viraliza na web ao cozinhar, fazer maquiagem e dirigir com os pés

A goiana Kathrein Moura Faria, de 32 anos, viralizou na internet após divulgar vídeos em que mostra sua rotina ao realizar tarefas diárias com os pés. A mulher, que mora em Anápolis, cidade a 60 quilômetros de Goiânia, nasceu sem os braços devido a uma deficiência congênita. Nos vídeos, Kathrein prova que sua condição física não é um empecilho e que há um mundo cheio de possibilidades.

Ela diz que é totalmente independente e já morou sozinha por quatro anos. Kathrein penteia o cabelo, faz maquiagem, escova os dentes, cozinha, dirige, cuida dos cachorros, limpa a casa e até já trocou lâmpada com os pés, dentre tantas outras coisas.

Kathrein, que é casada há oito anos com o Luiz Carlos, de 45 anos, é servidora pública há 10 anos e é formada em Segurança Pública e Direito. Atualmente, trabalha como técnica-judiciária no Fórum de Anápolis.

Ela conta que começou nas redes sociais sem nenhuma expectativa. “Em 2016 eu postei um vídeo no YouTube lavando vasilhas. Era super caseiro, sem resolução, e aí, de repente, 1 milhão de visualizações. Depois postei um outro e teve o dobro de gente assistindo. E só foi aumentando. Acho que foi uma questão de destino”, disse ao Jornal O POPULAR. Seu canal se chama " Kathrein Moura - Com os pés”.

A servidora viralizou também no TikTok com um vídeo (veja acima) em que mostra ela cozinhando. Com os pés, ela corta a carne, pimentão e tomate, e coloca na panela de pressão. O vídeo foi postado no dia 30 de dezembro de 2022 e já tem quase 17 milhões de visualizações.

Kathrein conta que recebe muitas mensagens e a maioria é de pessoas sem deficiência. “São pessoas que assistem e tentam ver a vida de uma forma diferente. É motivar, sem se vitimizar. Mostro que existe um mundo cheio de possibilidades e que realmente conseguimos fazer as coisas independentemente da condição física”, diz sobre a experiência que definiu como “gratificante”.

Kathrein tem de lider com os 'haters'

Apesar da história inspiradora, Kathrein também precisa lidar com comentários negativos, os ‘haters’ da internet. “São pessoas que criticam o fato de eu usar os pés para realizar as minhas tarefas. É um ‘tabu’ para eles eu fazer as coisas com os pés. São comentários do tipo ‘os pés pisam no chão, têm micoses e chulé’, mas não é assim. É a mesma lógica das mãos: nós as lavamos antes de comer, de cozinhar ou escovar os dentes. Meus pés são limpos”, fala. Kathrein conta ainda que isso não lhe atinge e outros seguidores a defende contra os comentários negativos.

Kathrein diz que as redes sociais ajudaram a lidar com o preconceito. “Você lida com vários comentários e somente uma minoria é preconceituosa e de gente com ‘cabeça fechada’. Ao lidar com isso virtualmente, te ajuda a pensar em qual a porcentagem do seu público é negativa. Quantos são os que estão ali para fazer o mal e quantos são do bem? Esse problema não é comigo. Está enraizado na cabeça das pessoas”, afirma.