Sem saber que estava grávida, jovem de 18 anos dá à luz dentro de banheiro

Uma jovem de 18 anos deu à luz no banheiro de casa, na última terça-feira (16), em Anápolis. Ela acionou Corpo de Bombeiros e teria dito que não sabia que estava grávida. Segundo a corporação, devido ao tamanho, acreditam que o bebê nasceu provavelmente prematuro. Os dois foram encaminhados para o hospital.

O parto aconteceu no vaso sanitário, de acordo com os registros dos bombeiros. Os bombeiros acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e, ao chegarem no local, auxiliaram no corte do cordão umbilical que já estava rompido da placenta. Esta caiu no vaso sanitário, segundo o relato da mãe aos bombeiros.

A jovem envolveu o recém nascido em uma manta enquanto aguardava a chegada do socorro. O Samu os levou - mãe e bebê - ao hospital. Como o nome da unidade não foi informado, o Daqui não conseguiu solicitar o estado de saúde atualizado deles.

Enquanto isso, segundo os bombeiros, o companheiro da jovem providenciou os materiais que ela pudesse precisar no hospital.