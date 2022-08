Semana da Conciliação de Dívidas para MEIs, micro e pequenas empresas é realizada em Goiânia

Começou nesta segunda-feira (29), a Semana da Conciliação de Dívidas para microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas de Goiás. O evento, realizado pela Associação Comercial, Industrial e Serviços de Goiás (Acieg) em parceria com a Secretaria da Retomada do Governo de Goiás, segue até a sexta-feira (2) das 8h às 17h, no Setor Oeste, em Goiânia. A estimativa é de que 53% das 670 mil MEIs, micro e pequenas empresas tenham alguma dívida já vencida ou a vencer no Estado o que indica mais de 355 mil empresas endividadas. Com as renegociações além de descontos, se torna possível a negociação de créditos.

O evento, que já foi realizado em 2020, tem como objetivo auxiliar na negociação das dívidas além de disponibilização de crédito e, por fim, vagas de emprego, com foco em pessoas com deficiência (PCDs) por meio do programa Mais Empregos. O Sebrae Goiás marca presença com serviços de consultoria e a lista de parceiros conta ainda com Cartório de Protestos, Goiás Fomento, Garanti Goiás, Enel e Saneago.

Presidente da Acieg, Rubens Fileti afirma que com o fim de ano se aproximando, as empresas que estão com CNPJ nos órgãos de proteção de crédito não conseguem comprar ou garantir crédito. “A inadimplência com as empresas está muito alta. A ideia é que o Sebrae ajude fazendo um raio-X e avaliar se há problemas de estoque, fluxo de caixa, se há inadimplência alta. Primeiro uma consultoria e depois uma mediação para negociar débitos. Aí então, se for o caso, avaliar sobre pegar um novo crédito”, completa.

Fileti explica que em 2020, na 1ª edição da Semana de Conciliação, mais de R$ 30 milhões foram concedidos em empréstimos, mas que se não houvesse esse cuidado do Sebrae e da mediação, o valor poderia chegar a R$ 50 mil. “Não é só pegar o dinheiro, mas arrumar a casa”, finaliza.

Desde 2020 foram 3,2 mil empresas salvas

Secretário da Retomada, César Moura afirma que desde a 1ª edição do evento, pelo menos 3,2 mil empresas foram salvas graças à negociação. “É importante lembrar que quando eu salvo a pequena empresa, eu salvo empregos. Mais de 90% da mão de obra de Goiás está em pequenas empresas. Por isso esse esforço é grande e importante. Caso as empresas precisem de crédito, precisam primeiro renegociar dívidas. Aqui já temos um cartório que retira a negativação do CNPJ para então esse empresário conseguir um crédito”, completa.

No mês passado, o Governo de Goiás disponibilizou, por meio da Secretaria de Retomada, a opção de contratação de R$ 5 mil de financiamento pelo programa Mais Crédito. Acontece que as empresas com débito não poderiam aderir ao empréstimo. “Para MEIs temos disponibilização de R$ 5 mil sem juros. Outras operações pela Goiás Fomento chegam a R$ 51 mil. Quem quiser antecipar um problema que já sabe que vai ter, passe aqui, mas converse antes com o Sebrae. O planejamento é fundamental para passar por esse momento de crise e crescer mais ainda”, finaliza o secretário.

Diretor-superintendente do Sebrae Goiás, Antônio Carlos de Lima acredita que Sebrae tem papel determinante nesse processo. “Falta muito planejamento. Muitos empresários se envolvem pela paixão e possuem dificuldades financeiras no dia a dia. Certamente um movimento como este, liderado por uma associação forte com parceria direta de todos os atores envolvidos, pode auxiliar muito e fazer com que micro e pequenas empresas se fortalecerem. O cenário é de expectativa muito positiva nesse segundo semestre”, finaliza.

Serviço:

Semana da Conciliação de Dívidas

Data: de 29 de agosto a 2 de setembro

Local: Acieg - Endereço: R. 14, 50 - St. Oeste

Horário: das 8h às 17h