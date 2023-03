Semana deve ter tempo instável e chuvas fortes em Goiás

O outono começa nesta segunda-feira (20) e, em Goiás, a estação chega com alta probabilidade de chuva, pelo menos até o próximo final de semana. De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), os goianos podem esperar pelas chuvas por conta da combinação entre calor e umidade, que seguirá ocorrendo.

Para os próximos dias, o Cimehgo estima que o tempo fique bastante instável, com chuva e sol em diversos períodos de um mesmo dia. “Em alguns locais poderá chover de forma irregular e mais volumosa, mas, a partir de sexta e sábado, o tempo deverá ficar mais estável”, afirmou André Amorim, gerente do Cimehgo.

Nesta terça-feira (21), segundo informações do Cimehgo, há a previsão de pancadas de chuvas isoladas no estado, acompanhadas de rajadas de vento e raios. Em Goiânia, a previsão é de variação de nebulosidade, sol e pancadas de chuva. De acordo com o órgão, há risco potencial de chuvas locais.

Outono

Amorim detalha que as chuvas isoladas ao longo de vários períodos do dia são normais durante esse início do outono, já que a estação tem características do verão e também do inverno, sendo, assim, uma estação de transição.

“Nosso inverno é seco e estamos em uma estação de transição, que começa agora. Então teremos essas duas características, mas, com o passar dos dias, a tendência é que prevaleça o clima seco, do inverno, já que vamos entrando no período de estiagem”, detalhou.