Semana que antecede o Ano Novo deve ser de ventania e chuva forte em Goiás; veja a previsão

A última semana do ano tem previsão de ventania e chuva forte até chegada do ano novo, segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo). Nesta terça-feira (26), os goianos podem perceber uma variação de sol, pancadas de chuva isoladas e temperatura máxima de 30ºC, informou o centro.

O instituto também alerta para o risco de chuvas intensas em várias regiões de Goiás .Além do tempo chuvoso, os ventos podem vir acompanhados de rajadas acima de 60 km/h e raios.

Para os próximos dias, o Cimehgo estima, por meio das previsões, que o dia mais quente até o Réveillon seja na quinta-feira, com mínima de 27ºC e máxima de 34ºC. O órgão também informou que são analisadas e atualizadas diariamente as previsões climáticas, podendo haver alterações nas tendências do clima.

Verão

O verão vai até o dia 20 de março de 2024. Apesar do nome da estação, o verão em Goiás é marcado por um período chuvoso.

De acordo com o instituto, de forma geral nesse período, a previsão é de chuva acima da média em toda região, exceto do Oeste do Mato Grosso, que contará com chuva abaixo da média. Porém, apesar das chuvas, as temperaturas também serão acima da média em todo o território.

Confira a previsão para todas as regiões de Goiás para a terça-feira (26)

Região Oeste : 15 mm de chuva- Min. 23ºC Máx. 36ºC

Região Norte: 10 mm de chuva - Min. 24ºC Máx. 35ºC

Região Leste: 10 mm de chuva - Min. 18ºC Máx. 33ºC

Região Sudoeste: 20 mm de chuva - Min. 19ºC Máx. 32ºC

Região Central: 15 mm de chuva - Min. 20ºC Máx. 33ºC

Região Sul: 10 mm de chuva - Min. 19ºC Máx. 33ºC