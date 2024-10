Semana terá pancadas de chuva, nebulosidade e aumento da temperatura em Goiás, prevê meteorologia

Esta semana continua chuvosa, não somente em Goiânia, mas em todas as regiões do estado, sendo a chuva ainda mais intensa nas regiões Norte e Leste. De acordo com a previsão do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), há risco potencial de tempestades que podem gerar chuvas de 30 mm/h ou até 60 mm/dia.

Ainda segundo o Cimehgo, as rajadas de vento podem variar de 40-60 km/h. Segundo o gerente do Centro, André Amorim, as chuvas nesta semana seguem irregulares. “Chove em uma parte da cidade, em outras partes não. Vai continuar nessa combinação calor-umidade, favorecendo essas áreas de instabilidade, mas ainda assim, chuvas irregulares para essa semana. Chuvas com tempestade, rajadas de vento e raios”, explicou ele.

Previsão de aumento de temperatura

De acordo com a meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Elizabeth Alves Ferreira, as temperaturas devem subir um pouco a partir de quinta-feira (24), mesmo assim, as chuvas irregulares continuam. “É um pouco mais de abertura de sol, mas também tem a chuva que pode ser de pancada, como também chuvas mais especializadas”, disse ela.

"Ontem (segunda) foi de 25,5º C a máxima, aí persiste essa condição de máximas para amanhã e na quarta. Aí na quinta já aumenta um pouco mais, porque tem mais abertura de sol. Aí eleva para 30ºC na quinta. Na sexta dá uma elevada um pouco mais nessa temperatura, no entanto ainda continua as condições de chuvas”, pontuou ela.

Para terça-feira (22), a previsão é de sol e variação de nebulosidade. A temperatura máxima na capital pode chegar aos 30º C, enquanto a umidade relativa do ar deve variar entre 65% a 98%.

Confira a previsão por região:

Região Oeste

Temperatura mínima: 23º C

Temperatura máxima: 33º C

Chuva: 35,0 mm

Região Norte

Temperatura mínima: 23º C

Temperatura máxima: 32º C

Chuva: 45,0 mm

Região Leste

Temperatura mínima: 17º C

Temperatura máxima: 30º C

Chuva: 55,0 mm

Região Sudoeste

Temperatura mínima: 19º C

Temperatura máxima: 30º C

Chuva: 15,0 mm

Região Central

Temperatura mínima: 19º C

Temperatura máxima: 30º C

Chuva: 20,0 mm

Região Sul

Temperatura mínima: 18º C

Temperatura máxima: 30º C

Chuva: 20,0 mm